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烏軍：俄強攻烏東北部

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

烏克蘭襲擊連接克里米亞半島和俄羅斯本土的克里米亞大橋，俄國總統普亭十七日揚言報復。

普亭在電視轉播談話中表示，該橋再次遭恐怖攻擊，當然俄羅斯也會做出因應，國防部正在準備相關計畫。普亭說，從軍事角度來看，這是沒有意義的犯罪。他還說，此橋「很長一段時間」未用於軍事運輸，並呼籲採取更嚴格安全措施。「我正等待具體建議，提升這座具戰略重要性運輸設施的安全度」。

俄國國防部十八日隨即表明，俄軍以無人機和飛彈對烏南海岸發動一波報復攻擊，毀損敖德薩港和工業基礎設施。

烏克蘭軍方官員十七日表示，俄羅斯集結大批軍隊在烏克蘭東北部的庫皮揚斯克地區發起攻勢，當地正展開激烈戰鬥。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾在通訊軟體ＴＧ發文寫道，連續兩天，俄軍一直在哈爾科夫州庫皮揚斯克地區積極進攻。烏軍正在防守、正激烈戰鬥，雙方陣地一天內出現多次易手。烏克蘭東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂也對該國官媒說，俄軍已在該地區集結逾十萬軍人和九百多輛坦克，但烏克蘭部隊堅守陣地。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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