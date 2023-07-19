無立即影響 中期恐推升糧價

俄羅斯十七日宣布退出黑海穀物協議，該協議於同日晚間十二點過期。法新社與美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，俄國退出該協議短期影響不大，因北半球目前正值收割季節，而且各國預期俄國可能退出，早已發展陸路及河運糧食出口管道。但中期影響恐引發市場緊張、推升糧價，進一步威脅全球糧食安全。

烏克蘭是全球葵花籽油第一大出口國、小麥及玉米第四大出口國，去年二月俄烏戰爭爆發後，俄國切斷烏克蘭黑海穀物出口管道時，曾一度引發全球糧價飆至新高。

但今年與去年狀況不盡相同。法國農業風險管理諮詢公司Agritel分析師勒莫爾加特（Gautier Le Molgat）表示，目前正值北半球收割季節，當收割季節近尾聲，未來的糧食需求才會顯現，市場正值平靜期，對俄國退約的反應不大。俄國退出協議後，歐洲小麥期貨小幅走高，美國則下跌。

此外，俄國退出早有跡象。法國農產品貿易公司Plantureux & Associes交易員德聖丹尼（Edward de Saint-Denis）提到，近幾月以來，俄國僅派出少量檢查員檢查行經博斯普魯斯海峽的船隻，導致交通嚴重阻塞；聯合國數據顯示，黑海穀物協議五、六月的糧食出口量跌到自去年八月以來最低點。

在黑海穀物協議啟動前，歐盟便建立「團結通道」，以歐洲陸路、河運加速歐盟農作物出口。根據美國農業智庫「農場基金會」（Farm Foundation），自俄烏開戰以來，半數烏克蘭出口作物皆仰賴該通道，但團結通道恐無法負擔所有烏克蘭糧食出口。

農場基金會研究主任夏利夫（Olia Tayeb Cherif）說，黑海穀物出口管道若持續關閉，可能推升全球糧價，進一步威脅全球糧食安全，而對埃及等部分仰賴烏國穀物出口的國家而言，要負擔目前糧價已是十分困難。

農業經紀商Inter-Courtage的弗卡伯（Damien Vercambre）也說，目前全球小麥出口庫存最多、價格最低的國家是俄國，擁有一二五○萬公噸小麥庫存。俄國有能力填補因烏克蘭小麥出口受阻造成的市場短缺，但許多國家恐不樂見提升對俄依賴。

另外，世界糧食計畫署（ＷＦＰ）的緊急糧食供給計畫將面臨中斷風險。黑海穀物協議已協助ＷＦＰ運輸超過七十二點五萬公噸糧食，救濟阿富汗、蘇丹、葉門、衣索比亞等面臨嚴重糧食短缺的地區。