「糧當彈藥」 俄中止黑海穀物協議

黑海穀物協議十七日到期，莫斯科十八日確定中止該協議，代表不再保障船舶安全通過黑海安全航運走廊出口穀物。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，即使俄羅斯退出，仍須持續運作該協議，並強調烏克蘭供應全球四億人口糧食，非洲及亞洲各國均有權獲得糧食穩定。正赴紐約聯合國安理會會議的烏克蘭外長庫列巴也呼籲，俄方不應玩「飢餓遊戲」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫十八日警告，在缺乏適當安全保證下，某些風險可能因此產生，若未來外界有意排除俄國達成協議，應考慮相關風險，並指控基輔將穀物安全走廊用於「作戰目的」。俄方已通知土耳其，會解散位於伊斯坦堡、監督協議運作的「聯合協調中心」（ＪＣＣ）。

俄方向來不滿西方世界制裁阻礙俄國穀物與化肥出口，曾暗示若俄國這些出口增加的需求達成，將考慮重返協議，但俄國外交部表明，必須取得相關的「具體成果」，而非空泛承諾。

針對俄方不願再延長該協議期限，華府批評將使糧食安全惡化，傷害數百萬人民。美國國務卿布林肯更稱此舉違背良知。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德也指控，俄方形同「將人類挾為人質」。烏克蘭鄰國波蘭農業部長特魯斯則抨擊，俄國又再將穀物當「彈藥」。

聯合國秘書長古特瑞斯示警，俄國退出恐使全球數億人口陷飢餓風險。他透露上周曾致函俄國總統普亭，討論涉及維持該協議的新提案，但顯然未受重視。信中也提到目前俄國糧食出口量高，化肥市場也趨穩。他並表示，俄國同時中止與聯合國簽署的一項諒解備忘錄，該備忘錄旨在促進俄國糧食和化肥出口，與黑海穀物協議同為全球糧食安全的生命線。

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽十七日在聯合國安理會表示，該協議有助穩定全球糧食市場，盼各方協商解決黑海糧食出口問題。各國應攜手防止局勢失控，儘快促成和平。

烏克蘭是穀物、含油種子生產大國，去年二月俄烏開戰後出口中斷，全球糧價飆漲，其後該協議於七月達成。俄方拒絕又一次展延的理由，包括解除俄國出口障礙的承諾迄未落實，以及俄羅斯農業銀行與環球銀行金融電信協會（ＳＷＩＦＴ）支付系統重新連線等。