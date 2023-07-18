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俄羅斯退出穀物協議 非洲首當其衝

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，讓烏克蘭暫時無法再正常輸出糧食。(photo by pxfuel, used under CC License)
俄羅斯17日宣布退出黑海穀物協議，讓烏克蘭暫時無法再正常輸出糧食。(photo by pxfuel, used under CC License)

俄羅斯17日突然宣布退出黑海穀物協議，外界認為正在經歷乾旱的非洲國家恐成為最大受害者。俄羅斯表示，因為各國並未對俄羅斯的穀物出口互惠放寬，因此決定退出協議。由於俄羅斯不再保證航線的安全，烏克蘭是否能繼續安全出口穀物將成問題。面對突如其來的改變，烏克蘭總統澤倫斯基提議，將和土耳其合作，繞過俄羅斯的封鎖。

俄退出穀物協議

根據《路透社》報導，俄羅斯17日宣布退出由聯合國和土耳其居中斡旋的黑海穀物出口協議。該協議允許烏克蘭的穀物船隻在接受檢查確保並未夾帶軍武之後，自黑海出口穀物，避免世界糧食供應陷入危機。但俄羅斯表示，俄羅斯的穀物出口並未獲得相同的保障，因此決定要退出協議。

但俄羅斯也表示，如果各國願意履行協議，放寬對俄羅斯的穀物出口限制，俄羅斯就會立刻重返協議。聯合國秘書長古特雷斯警告，俄羅斯的退出會對全球需要糧食的人民帶來嚴重打擊。美國國務卿布林肯則認為俄羅斯的做法是「沒有良心的」。

烏要另闢蹊徑

儘管俄羅斯選擇退出協議，但烏克蘭這個穀物出口大國自然不可能放棄他們的生財機會。《美聯社》指出，烏克蘭總統澤倫斯基已經和古特雷斯同意合作，要找尋一個不必依靠俄羅斯也可以出口穀物的辦法。舉例來說，儘管效率較低，但穀物仍可以透過歐洲的河流出口。

共同促成穀物協議的土耳其總統艾爾段也表示，他們正在與俄羅斯聯繫，希望能讓俄羅斯回心轉意，重新回到協議之中。令人慶幸的是，儘管烏克蘭暫時無法大量出口穀物，但因為其他農業大國如巴西早已因為俄烏戰爭而增加穀物產量，因此短期內不會看到太大的物價波動。

話雖如此，專家仍警告，由於糧食進口國多位於亞非，若長時間都要仰賴遠在美洲的巴西，恐還是會造成物價上揚。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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