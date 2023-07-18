俄國中止黑海穀物協議

在俄羅斯通往克里米亞的重要橋梁遭轟炸之後，俄方拒絕延長17日到期的黑海穀物協議，形同中止了這項協議，這為全球的糧食供應增添不確定性，也升高了區域的緊張情勢。

俄方指責，烏克蘭的無人機破壞了克里米亞大橋，這座橋是俄國替烏克蘭境內俄軍補給物資的運輸要道。但官員也說，中止協議與橋梁被炸無關，而是協議中有關俄方部分未能有效落實。

烏克蘭是全球名列前茅的穀物和植物油出口國，如今將進入採收季節，其貿易要道黑海被阻斷，刺激芝加哥小麥期貨17日盤中大漲4.2%。

俄國曾再三揚言退出這項協議，但5月時同意延長兩個月。如今俄羅斯拒絕再延，將影響中國大陸、西班牙及埃及等糧食大戶。

莫斯科當局已將決定知會當時促成協議的土耳其和聯合國。不過俄國強調，一旦所提出的條件能獲得滿足，將重啟這項協議。

土耳其總統厄多安17日表示，相信俄國總統普亭願意延續該協議，希望這項議題在土國外長費丹與俄國對口官員拉夫羅夫會面後，能取得進展。

黑海穀物協議自2022年7月生效以來，確保了近3,300萬噸的作物取道黑海，使戰爭爆發後衝上高點的糧食商品價格得以回落。

然而，近幾個月來，黑海走廊動盪頻傳，近乎杳無人煙，使世界農作物的流動幾乎直接中斷。長期的風險可能更大，因為在出口物流殘破不堪且成本高昂下，烏克蘭農民可能進一步縮減早已受到戰火影響的收成。

自上月底以來，俄國尚未批准任何新船隻加入糧食協議，開放的三個港口也有一座遭封鎖。船舶檢查時間逐漸拉長，7月上半月每日檢查的船舶不足一艘。