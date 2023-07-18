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爭議武器／美援烏集束彈 普亭嗆庫存多

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

俄羅斯總統普亭十六日在該國官媒記者公布的訪談中宣稱，俄軍擁有充足的集束彈藥庫存，並警告一旦烏克蘭動用有爭議的武器，俄方保留採取相應行動的權利。

這是美國同意對烏克蘭提供集束彈藥後，普亭首次對此置評。他指稱，目前為止，俄方尚未在俄烏戰爭中用過這種炸彈，「我們還沒這樣做過、還沒用過，也還沒如此必要」。

然而，俄烏雙方動用集束炸彈的情形，其實早已被廣為記錄，包括美聯社和部分國際人道組織皆已知情，這種炸彈也已在俄國攻擊後的烏克蘭境內尋獲。五角大廈十三日即宣布，美方提供的集束彈藥已運抵烏克蘭。前述訪談內容十六日晚播出，但俄羅斯國家電視台（Rossiya）記者札魯賓（Pavel Zarubin）先在其社群媒體ＴＧ頻道發布片段。

俄國外交部發言人沙卡洛娃對此強調，美國供應集束炸彈，將危及平民。俄軍則指稱，烏軍已在烏東俄占區的頓巴斯、頓內次克以這種炸彈發動砲擊。俄國外長拉夫羅夫也點名北約提供烏方這種武器是玩火，美國等北約國家直接參與了這場戰爭。人道組織和部分北約盟邦，也對美國提供這種彈藥之舉表示反對或語帶保留。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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