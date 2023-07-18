糧食危機？ 黑海穀物協議 俄國放話中止

俄羅斯十七日表示，將中止過去一年間參與的黑海穀物協議。該協議去年七月在聯合國和土耳其斡旋下達成，使穀物能從烏克蘭的三個黑海港口安全出口，藉此舒緩全球食物危機。如今協議恐喊卡，白宮和歐盟已對此譴責，土耳其總統厄多安則表示，相信俄國總統普亭希望延長協議，會和俄方溝通。

綜合外媒報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方將暫停該協議。他並否認此決策和同日稍早克里米亞大橋傳遭爆炸攻擊有關。

烏克蘭總統澤倫斯基發言人尼基佛洛夫則說，總統要求必須竭盡所能確保黑海穀物出口管道暢通。尼基佛洛夫還說，數家企業與船公司均反映已做好準備，若烏克蘭、土耳其都允許其通過，那所有人都已準備好繼續提供穀物。

俄烏均為農產出口大國，該協議被認為有助緩和小麥、植物油等多項食品價格飆漲。據路透報導，有近三千三百萬公噸穀物是在該協議框架下由烏克蘭出口。協議去年十一月延長一二○天，今年三月俄國同意再延長六十天，後於五月又延長六十天，如今俄國聲稱將不再延長。

歐盟執委會主席范德賴恩已推文強烈譴責俄方此項損人利己之舉，稱其罔顧聯合國和土耳其心力，歐盟將持續致力為較貧窮國家確保食物安全。協助協議斡旋的厄多安則表示，俄土兩國外交部十七日會商討該協議事宜，以期可延續協議，並稱可能在八月與普亭親自見面前，和他展開商議。

英國廣播公司（BBC）指出，世界糧食計畫署去年購買小麥穀物超過一半來自烏克蘭。俄國去年二月入侵烏國後，軍艦一度封鎖烏國港口，阻擋約兩千萬噸穀物出口，使全球糧價上漲，據聯合國糧農組織指出，自從黑海穀物協議簽訂，全球食物價格降低約兩成。路透引述專家報導，該協議中止對埃及等較小又貧窮的新興市場進口商尤為壞消息。