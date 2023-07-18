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克里米亞大橋又爆 俄控烏策動

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄國當局十七日聲稱克里米亞大橋遭烏克蘭攻擊損毀，事件導致一對平民夫妻身亡，其女兒受傷。（法新社）
俄國當局十七日聲稱克里米亞大橋遭烏克蘭攻擊損毀，事件導致一對平民夫妻身亡，其女兒受傷。（法新社）

俄羅斯交通部十七日表示，連接俄國本土與克里米亞半島的「克里米亞大橋」（又稱刻赤海峽大橋）遭損毀。該橋長約十九公里，以道路及鐵路連結俄國本土。莫斯科二○一四年從烏克蘭兼併的克里米亞，當天凌晨傳出爆炸。當局指稱造成至少兩人喪生、一人受傷。該橋的鐵路交通已恢復，俄方指控基輔是幕後黑手，但烏克蘭官員對此擺出一貫曖昧態度，迄未明確回應。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）與路透等外媒報導，現場畫面可看出大橋爆炸後，橋上道路局部坍塌。克里米亞議會議長康斯坦丁諾夫指控，當晚攻擊是「基輔的恐怖主義政權」所為，但橋上鐵軌並未受損。俄國外交部發言人沙卡洛娃除指控烏方攻擊大橋，更指稱美國和英國情報單位甚至政治人物「直接參與」基輔決策，但未對此提出證據。

法新社十七日引述一位安全單位消息人士報導，該橋是在烏克蘭海軍和烏克蘭安全局（SBU）利用無人艇執行「特殊作戰」而受損。

連接俄國和克里米亞半島的克里米亞大橋受損，調查人員赴現場勘查，而大橋遭破壞也導致當地交通受阻；照片由俄國調查單位十七日提供。（美聯社）
連接俄國和克里米亞半島的克里米亞大橋受損，調查人員赴現場勘查，而大橋遭破壞也導致當地交通受阻；照片由俄國調查單位十七日提供。（美聯社）

基輔則與過去被控攻擊克里米亞時相仿，態度模稜，惟SBU已在通訊軟體TG暗示地寫道，親愛的老兄，這座橋睡覺去了，而且一次之後、又第二次！並連結去年十月曾寫的文字，暗示策動攻擊的是烏克蘭。

該橋去年十月就曾遭襲坍塌，烏方官員此前就曾經暗示是其所為，但未明確承認，直到七月初俄烏戰爭進入第五百天時，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾才坦承就是烏克蘭下手。

莫斯科扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫十七日先在TG寫道，該橋由於發生緊急事件而交通中斷，聲稱第一四五根橋墩遭攻擊。之後當地官員宣稱，該橋的鐵路交通已恢復。

CNN引述TG上的訊息報導，該橋是當天當地凌晨三點多遭到兩次攻擊，可聽見兩波爆炸聲。

俄國貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫則證實，有一對夫妻及其女兒駕車行經時遭波及，大人不幸罹難、十四歲的女兒則倖存。

該橋為當前全歐洲最長橋梁，是莫斯科兼併克里米亞後，斥資約卅七億美元（約一一五九億台幣）打造。其對俄國具重要戰略意義，亦象徵總統普亭欲將烏克蘭納入俄國版圖的目標，係俄國向克里米亞運送軍需品、燃料及民生物資的交通要道。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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