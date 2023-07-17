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為國捐軀…烏克蘭擊劍世界冠軍參戰犧牲 享年34歲
據丹尼斯‧博雷科（Denys Boreyko）所在的擊劍俱樂部消息，這名34歲的世界冠軍和歐洲冠軍於7月3日陣亡，10天後舉行葬禮。
烏克蘭內政部長顧問赫拉申科（Anton Gerashchenko）在推特上寫道：「從俄羅斯2月全面入侵以來，丹尼斯一直在幫助烏克蘭軍隊和的防御，2022年3月他志願加入烏克蘭軍隊」。
國際擊劍聯合會3月作出裁決，俄羅斯和白俄羅斯選手允許作為中立運動員參與國際賽事。
上周確認烏克蘭將拒絕參加7月22-25日在米蘭舉行的擊劍世錦賽中的個別賽事。俄羅斯和白俄羅斯被禁止參加其中的團體項目。
據烏克蘭媒體報導，自戰爭爆發以來，烏克蘭已有超過300名運動員和教練遇難。
（德新社、德意志電台）
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