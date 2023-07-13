繼瓦格納繳械 普里格津「網路軍團」也迎向終點？

俄羅斯官方周三稱，普里格津（Yevgeny Prigozhin）的私人雇傭軍團「瓦格納」將大量重型武器、軍事裝備以及成千噸彈藥上交給俄國防部。國防部一名發言人表示，其中包括T-90及T-80坦克、導彈發射器等大量火炮系統。此外，瓦格納軍團還上交了2500噸彈藥以及20000件槍枝。

而普里格津還擁有一家名為「愛國者」的媒體集團。六月底，該集團宣布停止工作。這是否意味著臭名昭著的俄羅斯「網路水軍」也告終結？多年來，這些「網路雇傭軍」通過發表評論、文章為克裡姆林宮唱讚歌、同時煽動對反對派的仇視情緒。

這家「水軍工廠」2013年曝光，當時記者在聖彼得堡發現了一家所謂「互聯網研究所」，其工作人員的任務就是在社交媒體發文。很快，這家「研究所」被認為與普里格津有關，但後者予以否認。直到2023年2月他才承認，他成立了這家「研究所」，「以便保護俄羅斯的信息空間」。

據「愛國者」下屬的「聯邦新聞社」負責人蘇巴若夫（Jewgenij Subarew）稱，上述水軍軍團甚至早在2009年就開始運作。「最早的評論是針對反對派人士納瓦爾尼等人。」普里格津的私人「網路雇傭軍」發展壯大，到2010年代中期已經在國際上運作。由於干預美國2016年總統選舉，美國司法部還對俄羅斯商人普里格津提起了訴訟。

每天數萬條評論

初期，普里格津僅有數十名員工，每人每天要寫大約100條評論。到2023年，這家水軍工廠已經有400名雇員。其中一部分為普里格津的媒體供稿，至少四分之一的人負責在社交媒體發表評論。在俄羅斯被屏蔽網站的調查中心「Dossier」表示，從技術上，每天傳播數萬條貼文是可能的。該調查項目的創立者是俄羅斯前石油大亨霍多爾科夫斯基（Michail Chodorkowski）。這位反克里姆林宮人士如今生活在倫敦。

「Dossier」通過普里格津體系內部洩露的文件得出結論，普里格津的網路軍團每月的預算達1億盧布（約合100萬歐元）。

誰掌控水軍王國？

6月24日瓦格納軍團兵變之際，俄安全力量搜查了聖彼得堡的普里格津媒體所在地。其下屬一些網站此後不再更新，比如推特帳號「RussiaActually」和「WorldActually」。

在海外運作的俄羅斯獨立網路媒體「The Bell」報導稱，普里格津的「水軍工廠」正在尋覓新的所有人。據稱，普里格津的媒體將轉至科瓦楚克（Jurij Kowaltschuk）的「國家媒體集團」旗下。該集團的董事會主席是前體操運動員卡巴耶娃，她被稱為普亭的伴侶。億萬富翁科瓦楚克則被認為是普亭的密友。

俄「訊息戰」遠未終結

然而，長期觀察普里格津水軍工廠的專家質疑，俄羅斯的網路評論員已經停止工作。網名為「Bot Blocker」、推特帳號antibot4navalny的一位專業人士向德國之聲表示，在瓦格納兵變後，社交媒體上的俄羅斯網路水軍並未有明顯的消退。要求匿名的這位人士說，親克里姆林宮的網路水軍仍在活躍中，甚至設立了新的推特帳號。

這些仍活躍著的俄羅斯網路水軍是在誰的旗下運作，觀察家意見不一。但無論如何，歐盟預計，俄羅斯的「虛假訊息戰」仍將繼續。歐盟發言人斯塔諾（Peter Stano）表示：「顯然，宣傳虛假訊息的活動並不始於普里格津的公司，也不終於該公司。克里姆林宮會繼續多年來的做法，嘗試用各種策略、通過不同的人員和手段散播虛假訊息。」

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