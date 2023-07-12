七國集團為烏克蘭提供安全保障

（德國之聲中文網）在烏克蘭尚未成為北約成員國之前，七國集團將向烏克蘭提供長期軍事和資金援助。美國、德國等七國集團成員國有望向烏克蘭提供空軍和海軍的先進裝備。相關約定於周三下午北約峰會閉幕之際簽署。不過，這一安全保障仍遠不及加入北約所能獲得的。因為在後一情況下，一旦受到攻擊，所有成員國均有義務派出士兵。

據德新社最新報道，烏克蘭總統澤連斯基稱北約峰會的結果對該國是重要的成功。周三與G7領導人在立陶宛首都維爾紐斯會晤時，他表示：“這使我們在安全領域有了全新的可能性，我感謝所有促成這一結果的人。”他說，由此，烏克蘭在通往北約的道路上獲得了安全保障。

在與G7達成原則性一致後，烏克蘭將與各國雙邊談判。

周二，澤連斯基希望烏克蘭受邀加入北約的希望落空。他就此作出犀利批評，稱之為西方的軟弱，正中俄羅斯下懷。阻礙北約對烏克蘭發出邀請的首先是美國和德國，這兩個國家是烏克蘭最重要的武器供應國。兩國希望首先繼續為該國提供具體的軍事援助，以便其能更好的自我防衛。

峰會第二天，澤連斯基發出緩和的聲調。在有關七國集團提供安全保障的消息宣布後，他說，可以“確定，峰會的結果不錯”。但如果受邀加入北約“將是理想的結果”。他也表示，很明確，只要戰爭還在繼續，這就不會發生。

為“空中和海上”提供現代裝備

七國集團的約定旨在讓烏克蘭軍隊有能力捍衛國家、並在戰爭結束後足夠強大，以至於俄羅斯不敢再對其發動進攻。據德新社獲得的文件，為此將在空軍和海軍方面提供現代裝備。其中，空中戰鬥體系被稱為關鍵能力，——不過並未提及具體的武器系統，如戰鬥機或武裝無人機。哪些國家將提供何種援助，尚未確定。

此外，具體的時間表也未列出。迄今為止，德國等G7國家主要為烏克蘭陸軍提供武器，尚未供應西方戰鬥機和戰艦給該國。聲明中還提到為烏克蘭國防工業予以支持、培訓軍隊以及提供情報。此外，G7有望繼續為該國提供資金支援。

克裡姆林宮稱，G7的這一安全承諾是危險的。“我們認為這是極度錯誤和潛在非常危險的”，普京發言人皮斯科夫（Dmitri Peskow）表示。“他們為烏克蘭提供安全保障，就意味著損害俄羅斯的安全。”

拜登提“以色列模式”

美國總統拜登在CNN周日播出的采訪中，描述了對基輔提供保護的大致模式。他說，美國願意在俄羅斯侵略戰爭結束後，為烏克蘭提供一個類似於為以色列提供的保護。在該提議中，拜登所指的是戰爭結束與可能加入北約之間的時間。他說，加入北約的過程需要時間。在此期間，美國可以為烏克蘭提供必要的武器，使其具備自我防衛的能力。

美國每年為以色列提供約38億美元——其中可觀的部分用於導彈和軍事技術。美國國會最新的一份報告稱，自二戰以來，沒有哪個國家比以色列獲得美國更多的支持。如今，美國已經對烏克蘭提供了大規模的援助：自2022年2月戰爭爆發以來，美國稱已為該國提供或承諾超過400億美元的軍事援助。

英國周三則宣布，將再為烏克蘭提供70余輛戰鬥和運輸車輛，以及已經供給該國的挑戰者2坦克配套的數千枚彈藥。英國稱，由此確保烏克蘭軍隊運輸彈藥、裝備、傷員等能力。

北約秘書長斯托滕貝格稱，繼續提供武器是支持烏克蘭最重要的任務。“最緊迫的當然是確保烏克蘭能夠堅持下去。因為如果烏克蘭不復存在，加入北約也就無從談起。”斯托滕貝格與澤連斯基隨後出席了新設立的北約-烏克蘭-理事會首次會議。

德國提供近7億歐元新一批武器

德國總理肖爾茨周二在峰會開幕之際向烏克蘭承諾，提供價值近7億歐元的新一批武器。其中包括坦克、愛國者防空設備以及2萬枚火炮彈藥。不過，德國此前在有關峰會文件的談判中反對用一個進程表為烏克蘭提供明確的加入北約的前景。峰會期間，肖爾茨也與澤連斯基舉行雙邊會晤。

（德新社）

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