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全球民眾如何評價普亭、澤倫斯基和北約？調查曝「他」信任度創新低

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皮尤研究中心發布的一份調查報告顯示，全球對俄羅斯及其領導人普亭的看法處於歷史最低點。圖／德國之聲中文網
皮尤研究中心發布的一份調查報告顯示，全球對俄羅斯及其領導人普亭的看法處於歷史最低點。圖／德國之聲中文網

皮尤研究中心周一（7月10日）發布的一份調查報告顯示，全球對俄羅斯及其領導人普亭的看法處於歷史最低點。俄羅斯入侵烏克蘭後，幾乎所有接受調查的國家的的受訪者對普亭的看法均創下歷史新低，並在2023年進一步下降，尤其是在德國、以色列和西班牙。

這項在24個國家進行的研究發現，平均82%的受訪者表示，他們對俄羅斯領導人「在國際事務上做正確的事情」極少有信心或沒有信心。

包括德國在內的9個國家的受訪者對普亭的信心創下歷史新低，從2022年14%下降到2023年的8%。

然而，印度和印尼的受訪者對普亭的信心創下了歷史新高。自皮尤研究中心2019年首次提出這一問題以來，對這位俄羅斯總統表示有信心的印度人比例上升了17個百分點。印尼的這一比例上升了7個百分點，從2019年的36%上升到2023年的43%。

皮尤還調查了人們對烏克蘭總統澤倫斯基北約和一些北約領導人的看法。

受訪者對澤倫斯基褒貶不一

與普亭相比，受訪者對澤倫斯基褒貶不一。24個國家中，有51%的人至少對澤倫斯基在國際事務上做正確的事情有一定信心，而39%的人表示他們對這位烏克蘭領導人有極少信心或沒有信心。

在歐洲，澤倫斯基在荷蘭、瑞典和英國享有很高的聲譽，但在希臘、匈牙利和義大利則不然。

對澤倫斯基的信心因意識形態而異。在包括美國在內的六個國家，左翼人士對他的信任程度更高，其中四分之三的左翼人士信任澤倫斯基，而右翼人士的信任度只有一半。然而，在阿根廷、希臘、韓國和西班牙，右翼人士對他表現出更多信心。

北約做得怎麼樣？

自2022年2月烏克蘭入侵以來一直支持烏克蘭的北約（NATO）得到此次調查中11個成員國受訪者的好評。

皮尤研究中心詢問了部分北約成員國（波蘭、荷蘭、英國、德國、義大利、美國、加拿大、法國、匈牙利、西班牙和希臘）公眾對北約的看法。

在這些國家中，62%的受訪者對北約持正面看法，而31%的人對這個軍事聯盟持負面看法。

研究人員還發現，瑞典的態度是最積極的，78%的人對北約抱有好感。瑞典正在等待加入北約。

拜登、馬克宏和蕭茲的表現如何？

全球對美國總統拜登、法國總統馬克宏和德國總理蕭茲的看法比對普亭的看法更正面。

在這個春季接受調查的24個國家中，54%的人對拜登處理國際事務的能力表示有信心。馬克宏和蕭茲緊隨其後，信任度分別為50%和49%。

去年，少數北約國家對馬克宏的信心大幅下降。例如，加拿大受訪者對馬克宏的信心下降了16個百分點，從2022年的66%下降到了2023年的50%。

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