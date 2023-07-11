全球民眾如何評價普亭、澤倫斯基和北約？調查曝「他」信任度創新低

皮尤研究中心周一（7月10日）發布的一份調查報告顯示，全球對俄羅斯及其領導人普亭的看法處於歷史最低點。俄羅斯入侵烏克蘭後，幾乎所有接受調查的國家的的受訪者對普亭的看法均創下歷史新低，並在2023年進一步下降，尤其是在德國、以色列和西班牙。

這項在24個國家進行的研究發現，平均82%的受訪者表示，他們對俄羅斯領導人「在國際事務上做正確的事情」極少有信心或沒有信心。

包括德國在內的9個國家的受訪者對普亭的信心創下歷史新低，從2022年14%下降到2023年的8%。

然而，印度和印尼的受訪者對普亭的信心創下了歷史新高。自皮尤研究中心2019年首次提出這一問題以來，對這位俄羅斯總統表示有信心的印度人比例上升了17個百分點。印尼的這一比例上升了7個百分點，從2019年的36%上升到2023年的43%。

皮尤還調查了人們對烏克蘭總統澤倫斯基、北約和一些北約領導人的看法。

受訪者對澤倫斯基褒貶不一

與普亭相比，受訪者對澤倫斯基褒貶不一。24個國家中，有51%的人至少對澤倫斯基在國際事務上做正確的事情有一定信心，而39%的人表示他們對這位烏克蘭領導人有極少信心或沒有信心。

在歐洲，澤倫斯基在荷蘭、瑞典和英國享有很高的聲譽，但在希臘、匈牙利和義大利則不然。

對澤倫斯基的信心因意識形態而異。在包括美國在內的六個國家，左翼人士對他的信任程度更高，其中四分之三的左翼人士信任澤倫斯基，而右翼人士的信任度只有一半。然而，在阿根廷、希臘、韓國和西班牙，右翼人士對他表現出更多信心。

北約做得怎麼樣？

自2022年2月烏克蘭入侵以來一直支持烏克蘭的北約（NATO）得到此次調查中11個成員國受訪者的好評。

皮尤研究中心詢問了部分北約成員國（波蘭、荷蘭、英國、德國、義大利、美國、加拿大、法國、匈牙利、西班牙和希臘）公眾對北約的看法。

在這些國家中，62%的受訪者對北約持正面看法，而31%的人對這個軍事聯盟持負面看法。

研究人員還發現，瑞典的態度是最積極的，78%的人對北約抱有好感。瑞典正在等待加入北約。

拜登、馬克宏和蕭茲的表現如何？

全球對美國總統拜登、法國總統馬克宏和德國總理蕭茲的看法比對普亭的看法更正面。

在這個春季接受調查的24個國家中，54%的人對拜登處理國際事務的能力表示有信心。馬克宏和蕭茲緊隨其後，信任度分別為50%和49%。

去年，少數北約國家對馬克宏的信心大幅下降。例如，加拿大受訪者對馬克宏的信心下降了16個百分點，從2022年的66%下降到了2023年的50%。

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