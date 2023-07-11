烏俄戰爭失去一條腿 退役軍人因義肢被「請下飛機」哭了

烏克蘭一名退役軍人日前準備搭乘廉航班機返家，不料當時空服人員疑似因為該名軍人義肢造成不便要求他下機，讓這名軍人淚灑現場。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名暱稱「@mbbddk」的網友在7月8日上傳一部影片，畫面中一名男子站在飛機上與機組人員對話，表情看起來很挫折。「@mbbddk」在文中表示，這名男子是一名軍人，當時準備從以色列特拉維夫市（Tel Aviv）搭乘威茲航空（Wizz Air）飛往波蘭華沙（Warsaw）。

當時機組人員告訴男子，因為他身上有義肢，所以不能搭飛機，男子則拚命向機組人員解釋，表示自己在烏俄戰爭中失去一條腿，真的很想回烏克蘭，回到家人身邊。外媒報導，這名男子一度痛哭失聲，不斷問工作人員如果不能搭飛機，他要怎麼回家，甚至還不慎摔倒在地。

影片在網路上瘋傳，引發不少網友批評。威茲航空也於7月9日發表道歉聲明，表示機組人員有責任確保乘客的搭機安全。聲明提到，乘客的安全是威茲航空的首要考量，機組人員有責任確保乘客的身體狀況是否適合飛行，並強調男子被請下機以後，公司有提供座位和水，並請地勤人員協助他。