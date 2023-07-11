快訊

指郭台銘「不是第一次這樣」 金溥聰：他應知道繼續下去會讓民進黨得利

李玟二姐現身殯儀館喊話在台設立紀念碑 文化部回應了

傳成交價上看188億…外媒稱緯創賣印度廠8月拍板 公司回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

烏俄戰爭失去一條腿 退役軍人因義肢被「請下飛機」哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為裝有義肢，被機組人員請下飛機。圖擷自紐約郵報
男子因為裝有義肢，被機組人員請下飛機。圖擷自紐約郵報

烏克蘭一名退役軍人日前準備搭乘廉航班機返家，不料當時空服人員疑似因為該名軍人義肢造成不便要求他下機，讓這名軍人淚灑現場。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名暱稱「@mbbddk」的網友在7月8日上傳一部影片，畫面中一名男子站在飛機上與機組人員對話，表情看起來很挫折。「@mbbddk」在文中表示，這名男子是一名軍人，當時準備從以色列特拉維夫市（Tel Aviv）搭乘威茲航空（Wizz Air）飛往波蘭華沙（Warsaw）。

當時機組人員告訴男子，因為他身上有義肢，所以不能搭飛機，男子則拚命向機組人員解釋，表示自己在烏俄戰爭中失去一條腿，真的很想回烏克蘭，回到家人身邊。外媒報導，這名男子一度痛哭失聲，不斷問工作人員如果不能搭飛機，他要怎麼回家，甚至還不慎摔倒在地。

影片在網路上瘋傳，引發不少網友批評。威茲航空也於7月9日發表道歉聲明，表示機組人員有責任確保乘客的搭機安全。聲明提到，乘客的安全是威茲航空的首要考量，機組人員有責任確保乘客的身體狀況是否適合飛行，並強調男子被請下機以後，公司有提供座位和水，並請地勤人員協助他。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

不滿老師成績打太低 少年持球棒跟蹤老師將對方活活打死

泯滅人性！男子殺妻後用腦漿配玉米餅吃 還拿頭骨當菸灰缸

宣稱兒失蹤8年 狼母遭踢爆將兒關在家當「性奴」從未失蹤過

付不出醫藥費！剪刀卡腦袋一週 9歲女童奇蹟式生還

相關新聞

烏俄戰爭失去一條腿 退役軍人因義肢被「請下飛機」哭了

烏克蘭一名退役軍人日前準備搭乘廉航班機返家，不料當時空服人員疑似因為該名軍人義肢造成不便要求他下機，讓這名軍人淚灑現場。

烏克蘭持續反攻！烏軍稱「俄軍落入陷阱」 在巴赫姆特取得進展

烏克蘭今天表示，烏軍已讓巴赫姆特（Bakhmut）的俄羅斯占領軍落入「陷阱」。烏軍在這個飽受摧殘的東部城市一帶持續反攻，...

坦言短期烏克蘭彈藥存量低 北約秘書長：盟國正增產增購

北約秘書長史托騰柏格坦言短期烏克蘭彈藥存量愈來愈低，北約自去年4月起開始因應，包括增產增購。對於美國供烏集束彈藥的爭議，...

成員國仍有分歧…北約峰會在即 秘書長：將就烏克蘭入盟釋出正面訊息

北大西洋公約組織（NATO）即將召開峰會，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，關於烏克蘭加...

北約將為烏克蘭入盟規劃「改革之路」 白宮：沒辦法給出時間表

北大西洋公約組織（NATO）正在立陶宛舉行峰會。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天說，北約將為...

烏克蘭情報局：瓦格納兵變期間曾抵達俄核武基地

根據網上發布的影片與居民訪談內容，當俄羅斯傭兵組織瓦格納集團6月24日向北發兵莫斯科時，其中有一隊軍車在公路上轉而向東，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦