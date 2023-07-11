兵變後瓦格納首腦見普亭 表效忠

華盛頓郵報十日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫十日指稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津流產兵變後五天的六月廿九日，曾與俄國總統普亭在克里姆林宮談了三小時。期間普亭對兵變做出評價，並聽取瓦格納指揮官們看法。

瓦格納集團兵變時一度進逼莫斯科，被視為對普亭權力的挑戰，但在前述會議中，普里格津和多位瓦格納指揮官出席。這些指揮官當場表達效忠普亭，並聲稱將繼續為普亭及祖國作戰，出席人數據稱達卅五人。普亭則提供他們替代僱傭的選項。

兵變期間，瓦格納一度控制俄南城市頓河畔羅斯托夫的軍事設施，但隨後白俄羅斯總統魯卡申柯出面斡旋，兵變迅速落幕。普亭則對麾下正規軍和維安單位避免混亂和內鬥表達感謝。

普里格津則宣稱，兵變並非企圖顛覆普亭政府，而是希望制裁在烏克蘭犯下失誤和不專業舉措的俄軍將領。根據魯卡申柯斡旋的協議，普里格津本應轉往白俄，但魯卡申柯上周說他已返回俄國，瓦格納傭兵似乎也尚未前往白俄，使外界對該協議的執行狀況存疑，仍存在極大不確定性。