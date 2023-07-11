聽新聞
test
0:00 / 0:00

兵變後瓦格納首腦見普亭 表效忠

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。法新社
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津。法新社

華盛頓郵報十日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫十日指稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津流產兵變後五天的六月廿九日，曾與俄國總統普亭在克里姆林宮談了三小時。期間普亭對兵變做出評價，並聽取瓦格納指揮官們看法。

瓦格納集團兵變時一度進逼莫斯科，被視為對普亭權力的挑戰，但在前述會議中，普里格津和多位瓦格納指揮官出席。這些指揮官當場表達效忠普亭，並聲稱將繼續為普亭及祖國作戰，出席人數據稱達卅五人。普亭則提供他們替代僱傭的選項。

兵變期間，瓦格納一度控制俄南城市頓河畔羅斯托夫的軍事設施，但隨後白俄羅斯總統魯卡申柯出面斡旋，兵變迅速落幕。普亭則對麾下正規軍和維安單位避免混亂和內鬥表達感謝。

普里格津則宣稱，兵變並非企圖顛覆普亭政府，而是希望制裁在烏克蘭犯下失誤和不專業舉措的俄軍將領。根據魯卡申柯斡旋的協議，普里格津本應轉往白俄，但魯卡申柯上周說他已返回俄國，瓦格納傭兵似乎也尚未前往白俄，使外界對該協議的執行狀況存疑，仍存在極大不確定性。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

震驚且毫無準備 英國防部分析俄官媒對瓦格納兵變3階段反應

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

瓦格納兵變後首露面 俄參謀總長現身國防部影片

憂瓦格納傭兵破壞穩定 波蘭急調逾千士兵鎮守邊境

相關新聞

兵變後瓦格納首腦見普亭 表效忠

華盛頓郵報十日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫十日指稱，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津流產兵變後五天的六月廿九日...

烏克蘭副防長：軍隊已攻下巴赫姆特周邊關鍵制高點

烏克蘭當局今天宣布，軍隊已佔領東部城鎮巴赫姆特（Bakhmut）周邊的重要制高點，並在西方支持下持續推動反攻

俄政府執迷隱瞞…開打16個月 俄獨立媒體調查：俄軍已陣亡近5萬人

有關俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略後俄軍真實陣亡人數，一直是莫斯科守口如瓶的祕密之一。但根據全球首份獨立統計分析報告...

昨烏克蘭援助中心遭砲擊 澤倫斯基今稱克服膠著：反攻已取得主動

烏克蘭官員表示，東南部小城奧里希夫（Orikhiv）的一間援助中心昨天遭俄羅斯砲擊，造成4人死亡。總統澤倫斯基則稱，烏軍...

震驚且毫無準備 英國防部分析俄官媒對瓦格納兵變3階段反應

烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）引述英國國防部分析報導，俄羅斯官媒對於俄國傭兵組織「瓦格納」兵變感到震驚...

瓦格納兵變5日後 克宮曝普里格津曾與普亭展開3小時會談

華盛頓郵報報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）10日表示，傭兵組織瓦格納集團首腦普里格津發動短暫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦