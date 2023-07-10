美將供烏集束彈 6盟邦反對

美國七日證實，將提供烏克蘭集束炸彈，美國部分盟邦對此不安，英國、加拿大、紐西蘭、西班牙、德國和義大利均表態反對在烏克蘭動用這種炸彈。法國國際廣播公司（ＲＦＩ）九日報導質疑，基輔獲得集束炸彈，一旦用了就後患無窮，是不是「以毒攻毒」？

美國總統拜登七日指稱，這是「非常艱難的決定」，因為烏克蘭的彈藥快用罄。全球現有一三○多個奧斯陸集束彈藥公約的締約國禁用，這種炸彈會釋放很多小炸彈，無差別殺傷的範圍廣泛，恐殃及平民。

集束炸彈也因其啞彈率高而有爭議，未引爆的小炸彈恐在地面存在幾十年，某天遭誤觸引爆。美國國安顧問蘇利文七日隨即辯稱，美方提供的集束炸彈，將比俄軍在俄烏戰場上用的，啞彈率低得多。華盛頓郵報報導，美國提供的Ｍ８６４集束炸彈為二○二○年的改進型，啞彈率低於百分之一點二。

但美國盟邦八日即拒絕為美國此一決定背書。英國首相蘇納克強調，英國是前述條約締約國之一。紐西蘭還是催生該公約的國家之一，紐西蘭總理希金斯明言，這種武器具無差別殺傷力，對無辜者造成巨大傷害，並可能有長期影響。紐方已告知白宮，反對在烏克蘭用集束炸彈。

加拿大亦關切集束炸彈對兒童可能產生的傷害，並反對使用，應該遵守前述公約，我們認真看待公約義務，鼓勵全球普遍加入。而美英紐加皆為情報共享組織「五眼聯盟」成員國。

歐盟輪值主席國西班牙的國防部長羅布雷斯表示，不能用集束炸彈，我們支持對烏克蘭的正當防衛，但據我們理解，正當防衛不該用這種炸彈進行。義大利總理梅洛尼九日也在聲明中提到，義大利遵守前述公約，禁止生產、轉讓與儲存集束炸彈，這符合跨大西洋聯盟的價值觀，希望公約的原則能普遍適用。她並重申義大利挺烏抗俄的決心，但不會用傷及無辜平民的炸彈。另外，聯合國祕書長古特瑞斯同樣反對美國提供集束炸彈的決定。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫則歡迎美國的決定，承諾只會在烏克蘭的俄占區使用集束彈，不會用在俄國本土。