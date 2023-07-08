俄烏開戰500日 傳美擬供烏集束彈

俄烏戰爭於八日邁入第五百天。美國國家廣播公司新聞網（ＮＢＣ）六日獨家披露，一群美國前國安高官與克里姆林宮重要人士密談，目的是為結束俄烏戰爭的協商打下基礎。美國政府稱未批准支持，俄國則否認。此外，美國傳最快七日宣布提供烏克蘭集束彈，但人權團體反對。

ＮＢＣ消息來源是聽取相關簡報的四名前官員和兩名現任官員。至少一次的會面對象是俄國外交部長拉夫羅夫，於四月跟該小組成員在紐約會面數小時。

前任和現任官員透露，與拉夫羅夫會面人士是前外交官兼即將卸任的「外交關係協會」會長哈斯，小組成員包括歐洲事務專家凱強與俄國事務專家葛拉罕，兩人都是前白宮與國務院官員跟外交關係協會研究員。

列入議程的是俄烏戰爭部分最棘手的問題，像是烏克蘭或許永遠不能解放的俄占領土結局，及尋找雙方都還能忍受的渺茫外交下台階。

涉及此事的前美方官員不是沒有回應置評請求，就是拒絕公開發表評論。美國國務院發言人聲明表示：「拜登政府沒有認可批准這些會談。正如我們不斷在說的，我們不會在烏克蘭不在場的狀況下討論烏克蘭事務」。

紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報和路透等媒體相繼報導，美國政府最快七日宣布提供烏克蘭一五五公釐榴彈砲用的集束彈藥等武器。烏克蘭長期呼籲西方援助這類武器，五角大廈稱這些武器在對付俄軍、裝甲部隊和戰壕內的俄軍有效。

然而，國際非政府組織「人權觀察」呼籲俄烏雙方停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供。目前已有逾一百廿國禁用集束彈藥，這類彈藥會釋放大量微型炸彈，造成大範圍殺傷效果，就算微型炸彈當下沒爆炸，日後仍可能威脅平民生命安全。

小檔案 集束彈 百國禁用

集束彈（cluster munitions）通常在大片區域內散布大量小型子炸彈，若未立即爆炸將形成另一種地雷，恐於數月或數年後導致平民殘疾或身亡。集束彈首次在二次世界大戰使用，二○○八年據「集束彈藥公約」被一百廿多國禁用，但俄羅斯、烏克蘭和美國均拒絕簽署。