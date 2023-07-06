快訊

MeToo再一樁！女指控13歲起遭知名藝術家長期性侵、拍裸照 「摸胸才能跟宇宙連結」

洪曉蕾遊西班牙緊急入院插管急救！扁桃腺發炎未即時就醫會怎麼樣？醫籲3種痛當心

註冊沒？IG版推特「Threads」上線！APP申請、開箱一次看 無縫接軌Instagram

媒體：習近平曾當面警告普京勿用核武

德國之聲／ 德國之聲

中國國家主席習近平3月出訪莫斯科；據知情者說法，當時習近平曾當面告訴俄羅斯總統普京：不要在烏克蘭動用核武器。有美國官員稱，中國官員私下把「說服了普京不使用核武」歸功於中方；克裡姆林宮相關人士則說，是俄方研判戰術核武不會帶給俄國優勢，才自行決定不使用。這些消息來自英國《金融時報》，後來遭克宮否認。

《金融時報》週三（7月5日）引述未具名的中國政府顧問，稱「阻止普京動用核武」是中國爭取跟歐洲修復關係的核心工作。此人表示，若烏克蘭或其他盟友遭俄國核武襲擊，可能掀起歐洲對中國的反彈；但若中國能防止這種事發生，有利於改善中國與歐陸的關係。

報導指出，中國雖默許、支持俄國，卻也對這場戰爭抱持疑慮。中國人民大學國際關係專家時殷弘認為，俄國「永遠不會得到中國認可去動用核武」；若俄國這麼做，「中國將進一步疏遠俄國」。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日否認了上述報導。根據路透社，佩斯科夫說普京與習近平會晤後發表的文件已闡明兩人談話內容，除此之外「其他的都是假的」。

俄烏戰爭爆發以來，中國從未公開譴責俄國，而是把衝突歸咎於北約東擴、歐美援烏等因素；關於使用核武器，中國則多次表明反對。去年11月德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）造訪北京時，習近平曾說應該「防止亞歐大陸出現核危機」。

今年2月，中國發表12點聲明，呼籲俄烏之間的衝突應「政治解決」。專家當時告訴DW，該文件缺乏促使俄國改變行為的誘因；不過，其中有一點值得注意，即「核武器用不得，核戰爭打不得」的主張。

3月在莫斯科的「習普會」後，中俄聯合聲明也提到類似說法：「所有核武器國家都不應在境外部署核武器，並應撤出在境外部署的核武器。」當時普京表示，中國版的「俄烏和平方案」已可作為談判基礎。然而幾天後，俄國卻又宣布在白俄羅斯部署戰術核武器，讓中國的「促和」努力陷入尷尬。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

相關新聞

烏克蘭控俄擬炸核電廠 IAEA：尚未發現爆裂物

烏克蘭5日指控，俄羅斯準備破壞其占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant），且已...

烏克蘭基輔法院驚傳爆炸！嫌犯出庭後炸死自己

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）引述初步資料表示，一名男子在烏克蘭首都基輔法院引爆爆炸裝置後，導致1...

媒體：習近平曾當面警告普京勿用核武

中國國家主席習近平3月出訪莫斯科；據知情者說法，當時習近平曾當面告訴俄羅斯總統普京：不要在烏克蘭動用核武器。有美國官員稱，中國官員私下把「說服了普京不使用核武」歸功於中方；克裡姆林宮相關人士則說，是俄方研判戰術核武不會帶給俄國優勢

習近平親自警告普亭別在烏克蘭動用核武？克宮斥「虛構」

金融時報5日獨家報導，西方與中國大陸官員表示，中國大陸國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器。...

札波羅熱核電廠成新目標？陸駐烏克蘭大使館轉發核事故應對指南

莫斯科和基輔兩方都指責對方有意在短期內襲擊位於烏克蘭南部的歐洲最大的核電站——札波羅熱核電站。烏克蘭總統澤倫斯基在周二（7月4日）晚間公布的每日視訊談話中說：「我們通過情報部門掌握到信息...

俄羅斯境內2州再傳遇襲 州長控烏軍無人機、火箭炮攻擊

路透報導，緊鄰俄烏邊境的俄國庫爾斯克州（Kursk）和別爾哥羅德州（Belgorod）官員表示，5日稍早遭受烏克蘭部隊跨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦