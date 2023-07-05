札波羅熱核電廠成新目標？陸駐烏克蘭大使館轉發核事故應對指南

莫斯科和基輔兩方都指責對方有意在短期內襲擊位於烏克蘭南部的歐洲最大的核電站——札波羅熱核電站。烏克蘭總統澤倫斯基在周二（7月4日）晚間公布的每日視訊談話中說：「我們通過情報部門掌握到信息，俄羅斯軍方在札波羅熱核電站的幾個反應堆的頂端上放置了類似於爆炸物的物質。」

澤倫斯基表示，俄羅斯方面可能模擬了對核電站的攻擊，而烏克蘭可能會被指控為幕後操縱者。他要求國際社會向俄羅斯加大壓力阻止這一切的發生。

而莫斯科方面則指責，烏克蘭軍方正在策劃襲擊札波羅熱核電站。

烏克蘭方面堅信，俄羅斯故意炸毀為札波羅熱核電站供應冷卻水的重要建築。許多國際專家也認為這很有可能，但是莫斯科堅決否認，並指責這是基輔所為。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mychajlo Podoljak）周二晚間在接受烏克蘭電視台採訪時批評國際原子能機構總干事葛羅西（Rafael Grossi）時說：「那個人（葛羅西）在處理核心風險的問題上完全發揮不出作用。」他說，國際原子能機構如果對俄羅斯原子能國有公司Rosatom施加壓力，就可以迫使俄軍撤軍，並且清除札波羅熱核電站的地雷。

上周，葛羅西表示，到目前為止，國際原子能機構專家尚未發現札波羅熱核電站埋有地雷或其他爆炸物的明顯跡象，但專家們在現場仍需要額外的通道以便進行進一步的檢查。

波多利亞克把葛羅西稱作「那個人」，批評他是「小丑作秀」。

札波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，裝機容量6000兆瓦。自2022年3月初以來一直在俄羅斯控制之下。去年9月以來，所有六個反應堆都已關閉。

烏克蘭總統幕僚長：中國的立場「十分重要」

澤倫斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）周三表示，面對俄羅斯潛在的核威脅，中國的立場「十分重要」。

葉爾馬克在社交通訊軟件Telegram上貼出《金融時報》發表的一篇文章的截圖，文章報導稱，中國國家主席習近平警告俄羅斯總統普亭不要在烏克蘭採取核打擊。

葉爾馬克寫道：「（這是）（中國）對來自瘋狂的俄羅斯恐怖分子的核威脅的一個重要立場。」

中國駐烏大使館提醒中國公民「切勿來烏」

周三，中國駐烏克蘭大使館在其官方網頁上轉發了《烏克蘭衛生部發布核事故應對指南》。《應對指南》提醒，如所在地區發生核事故，潛在輻射事故區的居民須做好可能撤離的准備；如當局正式宣布發生核輻射緊急情況，請留在室內或盡快進入室內；請繼續關注當局進一步公告並遵循當局指示。《指南》還建議在撤離時隨身攜帶的物品包括：文件及其副本（身份證件、醫療文件、動產和不動產所有權證明文件、緊急情況下聯系人電話），面罩或呼吸器，急救箱和一周的藥品（如果您患有慢性病），濕紙巾，可更換的衣服和鞋子，最低限度的水和食物。

《指南》還提到：「用保鮮膜或膠帶將隨身行李緊緊包裹，以便加快在衛生站的淨化過程。如您處於核事故區域，只有得到當局相關指示後才能離開建築物。地方當局將通報疏散點的位置，以及自駕車輛疏散時最安全的出行路線。」

中國駐烏克蘭大使館在轉發這份《核事故應對指南》之後還強調，「使館鄭重提醒：烏克蘭當前仍處於戰時狀態，請我公民切勿來烏，在烏駐留人員應密切關注形勢和當局發布的安全提示，提前按有關提示做好應急避險預案，不可心存僥幸，牢記安全第一」。

同一天，中國大使館還發布「關於要求在烏中國公民立即完成備案登記的通知」。通知稱，「當前，烏安全形勢十分復雜，依然處於高風險，現要求所有在烏中國公民進行新一輪備案登記。使館鄭重提醒，所有在烏同胞必須高度重視這項工作，按通知要求盡快完成。」

（德新社、路透社）

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