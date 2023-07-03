休整12天 俄再派無人機夜襲基輔

烏克蘭軍方官員二日表示，俄羅斯在暫停十二天後，又對基輔及其周邊地區發動暗夜無人機攻擊，但烏克蘭防空系統已經初步摧毀逼近的所有目標。烏克蘭總統澤倫斯基一日表示，烏軍在戰場上至少擊斃兩萬一千名俄國傭兵組織「瓦格納集團」的戰士。

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（ＳＩＰＲＩ）推估，俄國今年軍事預算約占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之四點四。

烏克蘭空軍二日聲明，俄軍從東南方派出八架伊朗製「見證者」無人機，從黑海發射三枚「口徑」巡弋飛彈，全部目標都被烏方擊落。基輔市軍政機關負責人波普科上將二日稍早在社群媒體Telegram寫道，敵人再次襲擊基輔，是基輔近十二天來，首次遭無人機攻擊。

根據基輔地區軍事負責人克拉夫琴科臉書貼文，無人機殘骸墜落導致三棟私人住宅受損、一人腿部受傷。路透記者在現場聽見類似防空系統擊中目標的爆炸聲，目前還沒有這次攻擊規模的相關訊息。在當地時間二日凌晨二時（台灣當天上午七時），基輔及烏克蘭中、東部部分地區響起空襲警報，警報維持約一小時。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，澤倫斯基一日指稱，烏軍光是在烏東戰場上就擊斃兩萬一千名瓦格納傭兵，並造成其八萬名傭兵受傷。

美國「新聞周刊」六月卅日另報導，俄國二○二三年軍事預算約六點六兆盧布（約台幣二點三兆），相當於今年俄國ＧＤＰ的百分之四點四，而俄國二○二一年軍事預算約占ＧＤＰ的百分之三點六。