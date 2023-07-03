聽新聞
test
0:00 / 0:00
休整12天 俄再派無人機夜襲基輔
烏克蘭軍方官員二日表示，俄羅斯在暫停十二天後，又對基輔及其周邊地區發動暗夜無人機攻擊，但烏克蘭防空系統已經初步摧毀逼近的所有目標。烏克蘭總統澤倫斯基一日表示，烏軍在戰場上至少擊斃兩萬一千名俄國傭兵組織「瓦格納集團」的戰士。
瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（ＳＩＰＲＩ）推估，俄國今年軍事預算約占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之四點四。
烏克蘭空軍二日聲明，俄軍從東南方派出八架伊朗製「見證者」無人機，從黑海發射三枚「口徑」巡弋飛彈，全部目標都被烏方擊落。基輔市軍政機關負責人波普科上將二日稍早在社群媒體Telegram寫道，敵人再次襲擊基輔，是基輔近十二天來，首次遭無人機攻擊。
根據基輔地區軍事負責人克拉夫琴科臉書貼文，無人機殘骸墜落導致三棟私人住宅受損、一人腿部受傷。路透記者在現場聽見類似防空系統擊中目標的爆炸聲，目前還沒有這次攻擊規模的相關訊息。在當地時間二日凌晨二時（台灣當天上午七時），基輔及烏克蘭中、東部部分地區響起空襲警報，警報維持約一小時。
美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，澤倫斯基一日指稱，烏軍光是在烏東戰場上就擊斃兩萬一千名瓦格納傭兵，並造成其八萬名傭兵受傷。
美國「新聞周刊」六月卅日另報導，俄國二○二三年軍事預算約六點六兆盧布（約台幣二點三兆），相當於今年俄國ＧＤＰ的百分之四點四，而俄國二○二一年軍事預算約占ＧＤＰ的百分之三點六。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言