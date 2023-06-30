俄軍中有人配合瓦格納兵變？蘇洛維金被指為內鬼 疑遭拘留未再露面

瓦格納雇傭軍兵變後，俄羅斯總統普亭已多次公開亮相，展示一切均在掌控之中。他每次都感謝俄羅斯執法機構「團結一致」的果斷行動，阻止了俄羅斯境內的一場內戰。

然而人們要問，瓦格納雇傭軍怎麼做到幾乎不發一槍一彈，就控制了位於頓河畔多斯托夫市的南部軍區指揮中心？他們又是怎樣接管了當地的軍用機場以及其它軍事設施？然後軍車隊長驅直入，目標莫斯科，如入無人之境？誰可能參與了普里格津的謀反計劃？難道軍中有鬼？

美聯社報導，在瓦格納雇傭軍上周末發動叛亂幾天後，俄羅斯在烏克蘭南部作戰集團的副指揮官蘇洛維金（Sergei Surovikin）已被拘留。該消息源於兩名有渠道對美國和烏克拉情報進行研究的分析人士。但蘇洛維金是否面臨起訴以及他目前身在何處，尚不清楚。克里姆林宮發言人培斯科夫6月29日對外界表示，蘇洛維金的下落是國防部管轄的事務。

此前，《紐約時報》報導美國官員認為蘇洛維金知曉普里格津的叛亂計劃，周三（6月28日）被培斯科夫駁回。白宮尚未證實以上報導。

能夠確認的是，瓦格納雇傭軍嘩變開始時，蘇洛維金曾在社媒發布一個影片呼籲結束兵變，此後他就未再露面。

俄烏戰爭爆發後被關閉的獨立「莫斯科回聲」電台前主編委內迪克托夫（Alexei Venediktov）表示，蘇洛維金以及身邊軍官已有3天未同其家屬聯絡，但他未能證實蘇洛維金是否被關押。

蘇洛維金2022年10月至2023年1月間擔任烏克蘭戰爭俄軍總指揮，之後俄軍總參謀長格拉西莫夫（Walerij Gerassimow）接任該職務，蘇洛維金降級成了副手。

軍中有人參與叛亂？

歐洲外交事務委員會軍事專家格雷瑟爾（Gustav Gressel）認為，對瓦格納傭兵的嘩變計劃無人知曉是不太可能的。這支軍隊從前線撤下後，甚至在兵變過程中，仍在利用俄羅斯軍方提供的設備。更何況，嘩變軍車隊通過羅斯托夫和沃羅涅日兩個軍事重鎮，不僅駐扎著俄羅斯正規軍，那裡的訓練場專門為上烏克蘭前線的官兵提供「最後的戰鬥」培訓。在這樣的地方，居然無人挺身而出阻攔瓦格裡叛亂，太不可思議。

美國情報部門還在調查蘇洛維金是否參與了叛亂。但這種思路值得懷疑。格雷瑟爾分析道，蘇洛維金目前擔任俄軍空軍總指揮，本次叛亂過程中，只有空軍對瓦格納軍構成威脅並對其實施了空襲。因此，「這同叛徒的形象不相符」。

專家：蘇洛維金關鍵時刻站到國家一邊

就兵變的發展過程看，很難得出有俄軍最高層親自參與的結論。位於柏林的卡內基俄羅斯中亞中心高級研究員斯坦諾娃雅（Tatiana Stanovaya）認為，普里格津旨在用兵變迫使普亭更多地關注瓦格納，並給予支持。她在電報平台上表示，瓦格納沒有「正常」的兵變策劃，沒有考慮揮軍莫斯科的道路是否通暢，是否意味著毫無懸念的死亡。斯坦諾娃雅不排除蘇洛維金知曉兵變計劃的可能，「不過，在關鍵時刻，他明確無誤地站到國家一邊」。

斯坦諾娃雅指出，俄羅斯防長蕭依古、總參謀長格拉西莫夫組成的陣營，同蘇洛維金之間存在很深的裂痕，從來不是秘密。這裡涉及的不是權力之爭，而是烏克蘭戰爭怎麼打的問題，這裡也關係到怎樣處理同瓦格納雇傭軍的關係。

同蕭依古以及格拉西莫夫不同，蘇洛維金主張同瓦格納保持「工作關係」，並進行過調停。今年5月，瓦格納終於得到急需的彈藥便是蘇洛維金努力的結果，「這一角色顯然是普亭點頭同意的」。

軍中開始清洗？

即便是親俄羅斯政府的軍事報導對俄羅斯軍界也越來越持懷疑目光。電報上博客頻道Rybar寫道，「多日以來，偵察調查人員聚焦軍界領導層以及戰地指揮官。」據悉，清洗的對象還包括下層軍官和普通士兵。

斯坦諾娃雅相信普里格津在俄羅斯軍界有很多暗中支持者。她認為，應將這些人歸納為對蕭依古和普亭政策的不滿意的人群。她問道，「能夠把持有好感者變成陰謀家，並隨後利用這一機會進行清洗嗎？」

她認為，防長蕭依古最有可能利用這次「清洗」鞏固地位，「我深刻懷疑，蕭依古是這次事件最大的獲利者。鏟除普里格津之後，普亭將會特別反感私人軍隊」，現在，人們只能關照自己的正規軍了。

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