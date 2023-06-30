流產兵變選錯邊？ 俄將領神隱引臆測

「瓦格納」傭兵集團針對俄軍事領導階層發動武裝兵變失敗後，俄羅斯總統普亭正努力重振權威。路透指出，數名俄國將領在事件後消失於公眾視野，據傳至少已有一人被捕。

紐時日前引述情報官員的話報導，綽號「末日將軍」的對烏作戰副指揮官蘇洛維金對於兵變事前知情，而他在廿五日透過影片要求部隊效忠普亭後就行蹤不明。媒體廿九日追問其下落，克里姆林宮發言人培斯科夫的回答耐人尋味：「克宮並不掌握其行蹤，請逕洽國防部詢問」。

「莫斯科時報」俄文版以及一名軍事部落客報導蘇洛維金已被捕；其他在俄國擁有大批粉絲的軍事記者則說，蘇洛維金和其他高階軍官正就他們在兵變中的可能角色接受訊問。

路透報導，瓦格納首腦普里格津本月廿四日發動政變，要求交出參謀總長格拉西莫夫。格拉西莫夫自此未曾在公開場合或官媒露面。

部分西方軍事分析人士指出，六十七歲的格拉西莫夫不但是俄烏戰爭的俄軍指揮官，也是俄國三個「核按鈕手提箱」持有者之一。

在加密通訊軟體Telegram上訂閱數破百萬、由前俄國國防部官員經營的頻道Rybar指出，俄軍內部正進行整肅，當局試圖剔除在平定兵變上「缺乏決斷力」的軍事人員，因為部分報導指出，兵變最初階段期間，部分俄國武裝部隊似乎未採取任何行動來阻止瓦格納戰士。Rybar說：「瓦格納私人軍事公司的武裝兵變，已成為大規模整肅俄國武裝部隊的藉口。」

若能證實此事，可能將一改俄軍在烏克蘭的作戰模式，並在莫斯科當局試圖阻撓烏克蘭反攻之際，掀起俄軍內部動盪。