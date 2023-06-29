瓦格納叛變 如何影響中俄關系？

瓦格納軍事集團24小時短暫的反叛行動已經結束。中國──作為普京最重要的國際盟友，周日發布了一份兩句話的外交部聲明，淡化了瓦格納事件，稱其為「俄羅斯的內政」。

該聲明表示：中方作為俄國的“友好鄰邦”及“新時代全面戰略協作伙伴”，支持俄國“維護國家穩定，實現發展繁榮”。

中國的官方媒體《環球時報》周日發表了一篇文章，駁斥了瓦格納叛亂破壞了普京領導地位的觀點，並引用中國專家的表態報道稱：這種說法是西方的“一廂情願”。文章還贊揚了普京鎮壓叛亂的“果斷行動”。該社論稱：“克裡姆林宮保持著強大的威懾能力，這將進一步提高其權威。”

俄羅斯仍是北京的可靠伙伴嗎？

盡管中國在紙面上的立場表明，北京在反對美國和其歐洲盟友的問題上仍與俄羅斯意識形態一致，但最近的叛亂引起了人們對中國與莫斯科伙伴關系的關注。

一個事件是否會改變中國國家主席習近平如何權衡他與普京關系，仍有待觀察。

新加坡國立大學政治科學副教授莊嘉穎表示：“我認為這取決於習近平如何看待俄羅斯的角色。”

他告訴德國之聲，如果中國只是尋找一個“能分散美國及其盟友注意力的俄羅斯，一個弱小、分裂和具有破壞性的俄羅斯可能就足夠了”。

他說：“如果俄羅斯有某個其他的角色能更好地團結起這個國家，維護與中國對西方大國立場一致的伙伴關系，北京可能會轉而支持他。”

他補充說：“目前看不到這樣的替代者……普京似乎仍是中國在俄羅斯的最佳伙伴。”

但是在中國和俄羅斯做生意的企業主可不這麼認為。“當時我們認為會有大問題”，中國福建省的一個貿易團體負責人沈木慧（音）回憶起當時瓦格納軍團開始叛亂時，各大會員企業的擔憂時如是說。這些會員大多向俄羅斯出口汽車零件、機械和服裝。

盡管危機已經緩解，但一些人仍然在觀望，因為他們不確定後面會發生什麼，他補充說，但拒絕向路透社透露暫停發貨公司名稱。

同時，美國一名高級官員周一向路透社表示，周末的叛亂已經使北京的領導層感到不安，一些在中國內外的分析人士開始質疑北京是否需要放松與莫斯科的政治和經濟聯系。

新加坡的安全分析師尼爾（Alexander Neill）說，這給“無上限”的中俄關系帶來了困擾。

中國在對俄羅斯的言論和行動上會更謹慎，上海的國際關系專家沈丁立說。

一些中國學者的看法甚至更加極端。

北京中國政法大學的教授楊軍在周六發表的一篇評論中呼籲中國直接支持烏克蘭，以避免被俄羅斯拖入戰爭泥潭。

他在新加坡聯合早報的中文版上寫道：“隨著時局發展，戰事的走向，尤其是從國家利益角度出發，筆者認為中國作為舉足輕重的地緣政治大國，理應進一步調整對俄烏的立場，更明確表明態度，果斷站在歷史勝利者一邊。”

目前還不清楚楊軍的這篇文章是否在瓦格納起義之前就撰寫完畢，他也沒有回應路透社的采訪請求。

然而，其他在中國的學者表示，北京不會因為這起事件改變對俄羅斯的立場。

投資者的不確定性

中國是俄羅斯的最大貿易伙伴，從汽車到智能手機等各種商品都出口到俄羅斯，並從俄羅斯購買廉價原油，而俄羅斯原油在世界上的大部分地方都面臨制裁。

今年前五個月俄羅斯和中國之間的貿易增長了40%，增長主要來自於能源領域。盡管如此，在中國還是出現了一些謹慎的跡象。

中國國有能源公司的高級管理人員經常表示，現在評論或對規避在俄羅斯的新投資還為時過早。

如果俄羅斯輸掉了戰爭或者國內領導層發生變化，這將給中國投資者帶來巨大的不確定性，”牛津能源研究所的中國能源研究主任邁丹（Michal Meidan）說。

他說，中國政府似乎也在謹慎行事，指出北京盡管受到莫斯科的推動，但尚未簽署一項連接兩國的重要新天然氣管道的協議。

雖然中國對俄羅斯的經濟至關重要，但中國與美國、歐盟和日本等國的貿易規模，遠超其與俄羅斯的貿易規模。而這些國家是莫斯科入侵烏克蘭戰爭的最強烈批評者。

澳大利亞國立大學的政治學者宋文笛表示：“北京現在有更多的理由對與普京的俄羅斯持更加保留的態度，並在今後的交往中更加務實。”他說：“對地位可能無法保持穩定的人進行長期投資沒有意義。”

中國汲取的教訓？

盡管中國願意對俄羅斯表示支持，但分析人士說，北京也可能在觀察瓦格納兵變事件帶來的政治和軍事教訓，特別是在關於台灣的問題上。

台灣國防與安全研究所的高級研究員蘇子雲告訴台灣中央社：“瓦格納的叛變對習近平來說是一個警告。”

蘇子雲說，像俄羅斯一樣，中國也面臨著許多內部問題，包括經濟困難、高失業率和人口下降。

關於中國可能從瓦格納叛亂中學到的實際教訓，新加坡國立大學政治科學副教授莊嘉穎認為，它再次證明“最高領導層需要對軍隊和安全服務機構有緊密的控制。”

莊嘉穎強調：“習近平自上台以來一直在這個方向上努力。瓦格納的叛變可能會鼓勵他進一步朝這個方向努力。”

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