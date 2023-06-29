強調爭議須俄烏雙方協商解決 陸使：不反對烏收回失地

中國大陸駐歐盟大使傅聰日前接受半島電視台等三家媒體訪問時，暗示北京當局可能支持烏克蘭取回克里米亞半島等遭俄國占據的地區，恢復至一九九一年自蘇聯獨立時的完整領土，但傅聰也強調，相關爭議係屬「歷史問題」，須由俄烏雙方協商解決，而這也是中方的立場。

半島電視台網站廿七日刊出傅聰專訪，在被問及中國大陸是否支持烏克蘭收復目前被俄羅斯占領地區的目標時，中國駐歐盟使團團長傅聰表示，「我不明白為什麼不」（I don’t see why not.）。

路透記者廿八日在北京外交部例行記者會上詢問此事是否屬實？傅聰大使的回答是否代表中國政府的立場？

發言人毛寧沒有正面回應，僅表示：「關於烏克蘭危機，中方的立場是一貫的、明確的。我們認為各方應通過對話談判為政治解決危機創造條件」。

法新社記者追問：傅聰大使昨明確表示，中國大陸可以支持烏克蘭恢復其一九九一年領土完整的目標，其中包括二○一四年被俄羅斯吞併的克里米亞半島。請問中國政府是否支持烏克蘭恢復其一九九一年領土完整的目標？

毛寧則回應：「我不了解傅聰大使的具體表態。在烏克蘭危機問題上，中方的立場是一貫的，也是非常明確的。關於克里米亞問題，我們希望這一問題能夠通過政治途徑得到解決」。

自從習近平宣布有意調停俄烏衝突後，北京將提出何種具體方案就備受各方矚目，有一說是北京勸說基輔放棄已遭俄國占領的土地，以此為停火前提，但未獲證實，烏克蘭也已明確拒絕。

傅聰被問及是否支持烏克蘭收復克里米亞等俄國占領區的目標時，對此回應稱「我不認為有何不可」，表示尊重所有國家領土完整性，這亦是北京和前蘇聯建立關係時訂下的立場。四月，傅聰亦曾在紐約時報的訪問中表示，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，也並不承認其吞併烏克蘭領土的行為，包括對克里米亞和頓巴斯地區。