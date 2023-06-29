親信鬧內訌 克宮恐陷權力真空

華爾街日報報導，幾十年來，為了加強對俄羅斯的控制，操控各派勢力，並建立一個龐大的安全機構，用以支持一項最終導致俄羅斯入侵烏克蘭的勢力擴張願景，俄羅斯總統普亭組建了一個私人安全顧問團，成員都來自他的故鄉聖彼得堡。

但俄羅斯雇傭兵上周末的未遂兵變令普亭形象受損，這場兵變暴露了普亭作為領導人的虛弱之處，尤其是在防止親信內訌方面。

據研究俄羅斯問題的專家指稱，已經醞釀已久的對烏克蘭戰爭的怨恨情緒，加上俄羅斯聯邦政府官員之間的相互指責，可能會形成心懷不滿的顧問們可加以利用的一種權力真空。

美國智庫「對外關係委員會」傑出研究員、布希政府俄羅斯問題國家安全顧問格雷厄姆表示：「要維持精英階層的信心，任何俄羅斯領導人都必須有能力做三件事：保護他們不受外敵侵害，不受俄羅斯人民傷害，以及不受彼此傷害」。

格雷厄姆說，普亭現在在其中的兩項任務上都沒有做好，一方面，在應對外敵烏克蘭方面做得不好，另一方面，普亭沒能處理好精英階層之間的競爭。格雷厄姆表示：「普亭沒有採取強有力的手段來解決問題」。

在普亭廿三年的統治期間，他身邊的親信都是技術官僚和安全部門專業人員，其中許多人與他相識數十年，這些人目前不會考慮挑戰普亭，因為這樣做代價太大。在執政的大部分時間裡，普亭巧妙地管理了下屬，部分方式是讓他們互相制衡。

普亭廿六日的講話結束後，曾在二○○○年至二○○四年期間擔任普亭總理的卡西亞諾夫告訴有線電視新聞網（ＣＮＮ），俄羅斯的精英開始認為普亭「不再是一個仲裁者，不再是他們利益的保護者，而是一個不能再稱為領袖的軟弱領導者」。