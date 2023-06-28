普裡戈津抵達白俄羅斯 引發東歐憂慮

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）週二（6月27日）證實，俄羅斯雇傭兵集團瓦格納的首領普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）已經抵達白俄羅斯。據當地媒體報導，盧卡申科說：「是的，真的，他今天在白俄羅斯。」

普裡戈津上週發起叛亂行動，之後叛亂迅速結束，自此他的確切下落一直是各界關注焦點。據客機追蹤網站Flightradar24資訊，週二上午有一架與普裡戈津有關的商務飛機，從頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）飛往明斯克，並於格林尼治標準時間4時20分開始降落。普裡戈津是否在該飛機上，並未獲得證實。

此前，克裡姆林宮曾稱不知道普裡戈津身在何方，白宮則曾表示無法證實他是否在白俄羅斯。

白俄民眾震驚

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的首席政治顧問維亞科卡（Franak Viacorka）告訴DW，普裡戈津來到白俄羅斯，對白俄的社會與獨立性來說非常危險，對鄰國波蘭、立陶宛和拉脫維亞而言亦然。

維亞科卡說：「普裡戈津很可能不是自己一個人來，而是會帶上他的僱傭兵，帶著好幾千個參與過折磨、殺害烏克蘭人民的人。如今，他們可以跟盧卡申科一道，對我們的鄰國和整個歐陸構成核武威脅。」他補充說，過去幾週有許多核武器從俄羅斯運到了白俄羅斯，而盧卡申科或俄國總統普亭可能打算在某個時候動用這些武器。

維亞科卡指出，白俄羅斯人對普裡戈津到來的消息感到震驚。 「我們不想要普裡戈津的僱傭兵，不想要俄軍。我們會開始想如何盡快擺脫他們。」據維亞科卡說法，白俄羅斯政府的鎮壓行動很可能會增加，而瓦格納的部隊可能承擔起保衛盧卡申科的角色。

東歐各國憂慮

東歐的北約國家擔憂，瓦格納的雇傭兵遷往白俄羅斯，可能會導致更嚴重的區域不穩定。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，北約須對此做出強有力的回應。

杜達在海牙與其他北約領導人會晤後說：「這真的很嚴重，非常令人擔憂，我們必須做出非常強有力的決定。這需要非常、非常強硬的回應。」

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也發出警告：「如果瓦格納在白俄羅斯部署他們的連環殺手，所有的鄰國都將面臨更大的不穩定風險。」

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）說，對於普裡戈津遷往白俄羅斯、且可能帶著許多瓦格納部隊一事帶來的後果，現在要做出任何最終判斷，還為時過早。不過他也表示：「我們已經向莫斯科和明斯克發出明確的信息，北約會保護每一個盟友，保護北約的每一寸領土。」

普亭：瓦格納完全由國家資助

週二，普亭對軍事和安全人員發表談話時說，雖然瓦格納是私人的僱傭兵集團，但該集團完全由俄國政府資助。

普亭稱，資助總額在2022年5月至2023年3月期間，達到862.6億盧布（約10億美元；9.3億歐元）。「我們全額資助了這個團體，」普亭說，並且把某些參加叛亂的瓦格納成員形容為「叛徒」。

在俄國政府與普裡戈津達成協議、結束瓦格納對莫斯科的進軍之後，普亭曾於週一（26日）表示，瓦格納成員可以選擇回國，或是與他們的領導人一起去白俄羅斯，也可以簽署合約加入俄國軍隊。

此外，俄國政府週二宣布，聯邦安全局（FSB）針對瓦格納叛亂的刑事調查已經結束，不會以武裝叛亂為名起訴普裡戈津或其追隨者。據俄新社（RIA）報導，調查被撤銷是因為「參與者已經停止了直接為了犯罪而進行的行動」。該報導引述俄國國防部說法，稱瓦格納正準備將其軍事裝備移交給政府。

（綜合報導）

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