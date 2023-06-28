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兵變流產 CNN：時機未到
有線電視新聞網（CNN）二十六日分析俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變失敗的內幕，包括時機未成熟且缺乏外援。CNN指出，瓦格納兵變前，俄國國防部長蕭依古曾與瓦格納集團首腦普里格津密談，但蕭依古拂袖而去，普里格津遂決定在缺乏外援的情況下放手一搏。
CNN分析，普里格津發動兵變未遂，歸因於他過於魯莽，不懂俄國總統普亭核心圈子的思維，而他曾是該圈子的一員。
莫斯科線民告訴CNN記者羅伯森，莫斯科的「體制還沒準備好進行根本性的改變」，而後者是普里格津想達成的目標。
數月以來、甚至數周之內，瓦格納與俄國軍方的嫌隙漸深；普里格津聲稱俄國在烏克蘭的戰事慘烈且不必要，而俄國菁英根本不在乎人民死活。
普里格津深諳普亭及其親信慣性說謊，只要領導階層穩定就好。這種觀念橫跨數個世代：抵抗獨裁無用，只需低頭求生存。
俄國民眾聽到普里格津對於戰爭慘烈的說法，對普亭而言很危險，他也不諱言抨擊軍方。
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