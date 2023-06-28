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學者：普亭人氣沒有想像中高

聯合報／ 國際中心／綜合報導

政府官員通常不喜歡承認自己不知道問題的答案。

所以，當美國總統拜登廿六日表示目前還不知道俄羅斯事態將如何發展時，格外顯眼。

上周六（廿四日），由俄羅斯軍閥普里格津控制的僱傭兵軍隊在進入距莫斯科三百公里的範圍後突然調頭撤回。

乍看之下，似乎白俄羅斯總統盧卡申科斡旋成功，促成協議，使雙方都得以不失顏面地和平共處。總的來說，盧卡申科是站在普亭這邊的。

普亭廿六日晚上發表了五分鐘的電視講話，表示任何叛亂都注定失敗。普亭在講話中沒有提及普里格津的名字，但他表示，這起叛亂的組織者沒有達到讓俄羅斯人互相殘殺的目的，他們失算了。

所有這一切留下了一些關鍵問題，俄羅斯接下來會發生什麼？全球經濟和地緣政治將因此受到何種影響？但幾乎沒有答案。

所有人士都認為，事態將繼續快速發展下去。

喬治城大學「歐亞、俄羅斯和東歐研究中心」主任史丹特告訴華爾街日報：「這只是第一幕」。

哥倫比亞大學後蘇聯外交政策教授傅萊對此則表示，他對普亭沒有號召群眾上街捍衛政權這事感到驚訝：「如此看來，普亭並沒有如他自己和其他許多人想像的那麼受歡迎」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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