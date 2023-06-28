兵變誰搞鬼？拜登普亭隔空互槓

俄羅斯總統普亭廿七日在克里姆林宮向參與制止廿四日叛亂企圖的國防部、國民衛隊、聯邦安全局、內務部和聯邦警衛局的分隊發表講話，讚揚他們的忠誠避免了一場內戰。普亭還說：「我們的戰友，飛行員在與叛軍的對抗中犧牲了。他們沒有退縮，光榮地執行了命令和履行了自己軍人職責」，等於證實了俄國軍機在流產政變中遭擊落。

流產政變閃電落幕，餘波仍盪漾。當普亭提到廿六日發動兵變的「瓦格納」傭兵集團首腦普里格津時，開場白正是美國總統拜登與國安幕僚所預期的內容：指責華府為了他口中打算撕裂俄羅斯的造反喝采。

普亭在電視演說指出，「骨肉相殘，俄羅斯的敵人想要的正是這樣的結果。基輔的新納粹跟他們的西方靠山皆是如此，還有各式各樣的民族叛徒」。

普亭聲稱，「他們想要俄羅斯士兵自相殘殺，這樣軍方人員與平民都會死，這樣最終俄羅斯會輸，我們的社會將分裂，在血腥的內亂窒息」。

普亭演說前幾個小時，拜登先發制人，表示聽聞俄國發生流產兵變後自己第一個動作是透過視訊電話召集重要盟友，因為「我們必須確定我們不會給普亭『把這件事嫁禍給西方或北約』的藉口」。這是兵變後拜登首次公開談論。

拜登堅稱：「完全不關我們的事，這是俄羅斯體制內部鬥爭的一部分」。

美方情報官員在普里格津兵變登場的幾天前，就探聽到風聲，但沒有證據顯示華府介入此事。美國國務院表示，駐俄羅斯大使崔西廿四日直接聯繫俄方官員，清楚表明美方並未參與其中，美方官員也聯繫了俄羅斯在華府的大使館。

國務院發言人米勒表示，美方聯繫俄方「以重申我們公開說過的事情，這是俄羅斯內部事務，美國沒有參與，也不會參與」。但官員們指出，普亭提出此為西方陰謀的論點很有可能在接下來幾周加速擴散，部分原因在於北約二周後就要在立陶宛首都維爾紐斯召開年度峰會。

自從俄烏戰爭開打以來，預測與破壞俄羅斯的資訊作戰一直是拜登戰略的關鍵要素。拜登談到普里格津兵變對俄烏兩國的影響時表示，「我們將要繼續評估上周末事件的後果，但就事態走向而言，得出明確結論還為時尚早，這一切最終結果尚待觀察」。