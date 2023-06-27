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挺烏力道不變 美擬再次軍援烏克蘭

台灣醒報／ 記者王慶宇╱台北報導
美國計畫再提供5億美金的軍援給烏克蘭，繼續協助其抵抗俄羅斯的入侵。(photo by NARA & DVDIS Public Domain Archive, used under CC License)
美國計畫再提供5億美金的軍援給烏克蘭，繼續協助其抵抗俄羅斯的入侵。(photo by NARA & DVDIS Public Domain Archive, used under CC License)

為了協助烏克蘭鞏固戰果、抵禦俄羅斯的入侵，美國擬再提供烏克蘭5億美元的軍事援助。據了解，美國此次將提供裝甲車輛與飛彈彈藥，幫助烏克蘭更能抵禦俄羅斯空襲，並使烏克蘭能有力的調度軍隊。分析指出，儘管烏克蘭現在正在準備大反攻，但距離收復全部失土還有很長一段距離。

美擬再軍援5億美金

根據《路透社》報導，美國政府官員26日表示，拜登政府正在研擬新一輪的對烏克蘭軍援案，目前初估將提供高達5億美金的軍事裝備援助。此次軍援將提供烏克蘭地面車輛如布雷德利戰車和運輸裝甲車，協助烏克蘭組織地面反攻。

此外，美國也將繼續提供海馬士多管火箭、愛國者飛彈、刺針飛彈、標槍飛彈等可以防空、反坦克的飛彈彈藥。這些武器在過去都已經被證明能有效地協助烏克蘭保衛國土，讓俄羅斯的空襲無法造成他們預期中的傷害。

此次的軍援將會是拜登總統以動用「總統撥款權」的形式進行。該權力允許總統在緊急狀況下，毋須經國會同意就可以捐贈物資給指定對象。若此次軍援順利撥付，將會是美國自俄羅斯去年入侵烏克蘭以來的第41次軍援，累計價值已經超過400億美金。

反攻並非易事

雖然俄羅斯已顯疲態，再加上瓦格納傭兵的叛變與退出戰場，讓戰況看似有利烏克蘭，但《美國之音》指出，反攻要比防守還要難，烏克蘭恐不易達成目標。

保衛民主基金會軍事與政治中心的資深主任鮑曼表示，烏克蘭若要反攻，就要掃蕩俄羅斯的地雷區、壕溝與戰術據點，是作戰上的噩夢。在快速粉碎烏克蘭的夢碎後，俄羅斯早已開始加強自己的據點準備做長期抗戰，因此烏克蘭要拿下這些據點，會遭遇不小的阻力。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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