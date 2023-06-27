瓦格納叛亂後首次發言 普亭怎麼說？

俄羅斯總統普亭（Valdimir Putin）週一（6月26日）表示，他是為了避免流血事件，才放走叛亂的瓦格納集團；而領導瓦格納僱傭兵集團的首領普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）則稱，他從未打算推翻政府。

普亭在電視上的這番發言是他自俄羅斯24日發生叛亂以來，首次公開發表評論。事發當時，他曾表示這場叛亂威脅到俄羅斯的存亡，幕後黑手將受到懲罰。

26日，普亭表示一開始莫斯科便依其指示採取了避免嚴重流血事件的相關措施：「這需要時間等因素，讓那些犯錯的人有機會醒悟過來，意識到社會嚴正拒絕他們的行為，且他們冒的這場險，將對俄羅斯造成既悲劇又具破壞性的後果。」

普亭說，他將兌現週末的承諾，依從瓦格納部隊的意願，允許他們遷往白俄羅斯、與俄羅斯國防部簽約或返回家人身邊。

普亭26日的發言雖未直接提及普裡戈津，僅稱「這場叛變的組織者」帶頭讓瓦格納部隊「向自己人開槍」。但他表示瓦格納的絕大多數成員都是愛國者，並感謝瓦格納將士為避免「兄弟相殘的流血事件」而退陣。

普裡戈津則在Telegram上發布了一段11分鐘的音訊，說他的手下在前往莫斯科的途中，被迫擊落襲擊他們的直升機。這段音訊的內容幾未提及他發起的這場叛亂，也沒有透露他此刻的下落。

路透社引述俄羅斯3大新聞機構26日的報導，稱針對普裡戈津的刑事案件尚未結案；早前公開的協議指，普裡戈津將得到豁免。

此外，俄媒「國際文傳電訊社」（IFX）引述克裡姆林宮發言人說法，普亭當晚會見了一眾俄羅斯安全部門負責人，包括被普裡戈津要求解僱的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）。

瓦格納首領身在何方？

普裡戈津最後一次出現在公眾視野內，是他24日晚間在座車後座與旁觀民眾擊掌，他當時正要撤出瓦格納所佔領的城市。他表示，他的將士們為避免流血，已經停止了叛亂。

普裡戈津在他最新發布的音訊中說：「我們此行是為了示威抗議，而非推翻一國政府。」他並未提及自己的下落，也未針對讓他終止叛變的協議內容多做解釋，僅稱居中斡旋的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），已提出讓瓦格納集團能依某種法律框架繼續運作。

白宮稱，目前無法確認普裡戈津是否身在白俄羅斯。

各方反應

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）26日告訴DW，瓦格納叛亂顯示了「依賴僱傭軍的危險」及「俄羅斯政權的脆弱和弱點」。

但他也強調，此次叛亂是「俄羅斯內部問題，與北約無關」，且北約著眼的重點在於烏克蘭。

路透社亦報導，美國總統拜登（Joe Biden）稱這是「俄羅斯體系內鬥爭的一部分」，並表示在一場他與主要盟友的電話會議中，與會者一致認為，必須避免讓普亭將此事歸咎於西方和北約。

拜登說：「我們已明確表示沒有參與其中，我們與這件事沒有任何關係。」

白宮國家安全發言人柯比（John Korby）則稱，美國的政策無意讓俄羅斯政府改朝換代。

白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）26日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的論壇上表示，此次叛亂雖短，卻令中國政府不安。他並未對此說法多做解釋。

除北約和美國外，各國政府——不論與俄羅斯關係親疏——都仍在摸索此事的幕後真相，以及後續可能發展。

中國外交部發言人毛寧26日在記者會上重申中國立場，稱此事是「俄羅斯的內政」，且「中方支持也相信俄羅斯能夠維護國家穩定，實現發展繁榮」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則表示，烏軍26日在前線所有地區都取得了進展。「今天是開心的一天，」視察前線陣地後，他在火車上錄製夜間演說時說：「我希望我們的將士們能有更多這樣的日子。」

基輔希望瓦格納叛亂所造成的混亂局勢，能削弱俄國的防禦能力，因為烏克蘭近期開始向俄羅斯反攻。烏方26日表示，其軍隊已奪回南方一座名為裡夫諾波爾（Rivnopil）的小村莊，這是烏方發起反攻以來奪回的第9個村莊。

（綜合報導）

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