看衰俄後勢 布林肯：俄正裂解

美國國務卿布林肯廿五日在美國「哥倫比亞廣播公司」節目「面對全國」中表示，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津發動兵變，不僅挑戰俄國總統普亭的威信，也質疑普亭去年二月發動俄烏戰爭的前提。這些在在凸顯普亭原本緊抓的權力，激起「很大問題」，已出現「重大、真正的裂痕及破口」。

這是美國政府領導高層首次對瓦格納廿四小時「快閃兵變」等俄國最近的情勢，發表公開評論。

布林肯說，普里格津在兵變過程中，一開始就深切質疑俄國入侵烏克蘭那些所謂的「前提」，稱烏克蘭和北約沒對俄國造成威脅。然而，「威脅論」正是普亭去年決定侵烏的部分藉口，因此等於直接挑戰普亭威信。

布林肯還說，普亭威脅受損，也將使俄軍在俄烏戰場上的行動「變得更困難」，可能有助烏軍發動的反攻，也對俄國鄰邦波蘭與立陶宛等波羅的海國家有利。

布林肯另提到，兵變「本質上屬於俄國內部事務」，但若從俄烏戰爭的角度來看，俄烏鏖戰一年多，已令俄國的經濟和軍事均呈現弱化，正是俄國在戰略上失敗，才會爆發兵變。此一說法也與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾廿六日提出的看法不謀而合，亦即兵變反映出俄國的軍事力量「裂解中」。北約祕書長史托騰柏格同日也在維爾紐斯明言，普亭下令全面侵烏，犯下「重大戰略錯誤」。

不過，現在就臆測此事對克里姆林宮和俄烏戰爭的影響，可能為時尚早。布林肯在「美國廣播公司」節目「本周」提到，「我不認為我們已看到最後一幕」，並預料普亭需在接下來幾周甚至幾個月間，處理諸多問題。至於為何透過白俄羅斯總統魯卡申柯居中斡旋，布林肯直言，也許普亭不想淪落到必須直接與普里格津談判的局面。