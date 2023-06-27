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俄兵變落幕 外界好奇核心3人行蹤

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
克里姆林宮網站廿六日發表普亭在兵變後的首次演說。（美聯社）
克里姆林宮網站廿六日發表普亭在兵變後的首次演說。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」兵變迅速落幕後，外界好奇俄國總統普亭、其親信國防部長蕭依古及瓦格納首腦普里格津三人行蹤。前兩人廿六日首度在影片中露面，另外，俄國官媒「塔斯社」同日引述一位接近俄國檢察總長辦公室的消息人士報導，針對普里格津的刑事指控並未一筆勾消，俄羅斯聯邦安全局（ＦＳＢ）仍持續調查他。這似乎顯示，兵變流產後，對他的處置，並未真的按照白俄羅斯總統魯卡申柯居間斡旋的協議安排。

普亭廿六日透過克里姆林宮網站發表他在兵變後的首次演說。在該演說的影片中，普亭對俄國名為「未來工程師」的青年論壇發表演說，稱讚部分企業在俄國面臨嚴峻的外部挑戰時，仍確保國家產業穩定運作。不過，西方國家媒體尚不清楚他究竟是何時何地錄下這段演說。在該演說中，他對自己透過魯卡申柯居中的協議隻字未提。

俄國國防部廿六日發布蕭依古（左二）視察俄國侵烏部隊的消息及照片，但未寫明時間。（路透）
俄國國防部廿六日發布蕭依古（左二）視察俄國侵烏部隊的消息及照片，但未寫明時間。（路透）

英國廣播公司（ＢＢＣ）報導認為，克宮發布前述普亭演說，旨在暗示兵變後，俄國商業一切如常。普亭另一次最近發表的演說，則是廿四日痛批瓦格納「叛國」，以及其逼宮的軍事行動像「在背後捅刀」。克宮廿六日還說，普亭已和伊朗及卡達領袖通電話。

此外，俄媒「工商日報」廿六日報導，截至當天上午，普里格津因兵變涉及的刑事案件並未結案。俄國檢察總長辦公室也指稱，普里格津在社群媒體Telegram號召支持者反抗俄國軍方高層後，ＦＳＢ廿三日即根據刑法第二七九條，以「組織武裝叛亂」罪對普里格津提起刑事訴訟。若有罪定讞，可判處有期徒刑十二至廿年的重刑。

針對魯卡申柯與普里格津間達成的協議，據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，普里格津及他旗下媒體，均未加以證實，普里格津廿四日離開俄南城市頓河畔羅斯托夫後，從此下落不明。流亡的白俄在野陣營領袖季哈諾夫斯卡婭顧問維亞寇卡則說，普里格津並不承認白俄是獨立主權國家，預料他不會在白俄久留。

俄羅斯國營電視台廿六日也播出蕭依古視察前線軍隊的畫面。這是他在兵變後首次公開現身。在該影片中，他及同僚搭機前往俄軍西部軍區一個指揮部，並與部隊指揮官開會。他除了聽取戰情彙報、研究地圖，還搭直升機視察俄軍陣地。但西方媒體仍無法確認該影片到底何時拍攝。

普里格津與蕭依古間的宿怨眾所皆知，普里格津兵變時也喊出蕭依古必須下台。華爾街日報引述專研俄國軍事的分析家報導，蕭依古前述露面的短影片，是普亭很可能最近將不會撤換他的一個跡象。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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