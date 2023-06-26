瓦格納叛亂 中國、朝鮮支持俄國政府

中國外長秦剛週日（6月25日）在北京會見了俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko），雙方「就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見」。根據中國外交部25日發布「外交部發言人就瓦格納集團事件答記者問」文稿，中方稱支持俄國「維護國家穩定」。這是普裡戈津（Yevgeny Prigozhin）所領導的瓦格納僱傭兵集團24日進軍莫斯科後，北京對此事首次作出評論。

中國外交部25日的聲明表示，瓦格納事件是俄羅斯的內政，而中方作為俄國的「友好鄰邦」及「新時代全面戰略協作夥伴」，支持俄國「維護國家穩定，實現發展繁榮」。

法新社指出，一直到俄國總統普京（Vladimir Putin）接受特赦協議、普裡戈津同意流亡白俄羅斯之際，北京週日晚間才對俄羅斯週末的這場動盪發表評論。

美聯社報導，俄羅斯外交部稱，在該國副外長魯登科25日訪問北京期間，中國宣告了對莫斯科的支持。根據俄國說法，「中方表示支持俄羅斯聯邦領導人就6月24日事件為穩定國家局勢所做的努力，並重申了雙方加倍團結、促進俄羅斯進一步繁榮的意圖」。

報導指，目前尚不清楚魯登科訪華是不是因應瓦格納叛亂。

中國外交部稱，魯登科此行訪中除了會見秦剛之外，也與中國副外長馬朝旭舉行了會談。

根據該部公布的聲明，魯登科與馬朝旭一致認為，在維護地區安全穩定、促進各國共同發展方面，中俄均為成員國的「上海合作組織」發揮著重要作用，兩國因此將加強協作，推動該組織的發展。

馬朝旭還稱，「在複雜嚴峻的國際形勢下」，中俄應及時溝通，以確保「兩國關係行穩致遠，維護好雙方共同利益」。

中俄近年在經濟及外交上的交流不斷加溫，自俄國侵烏以來，兩國的戰略夥伴關係日益密切。儘管北京一直主張在俄烏戰爭中保持中立，但也因拒絕譴責莫斯科及其與俄國的友好關係，而受到西方國家的批評。

法新社引述分析人士說法，目前中國在其與俄羅斯的關係中佔上風，且隨著莫斯科在國際上愈發孤立，中國的影響力也在一步步增強。

朝鮮也挺俄羅斯

美聯社25日引述朝鮮官媒朝中社（KCNA）報導稱，對於瓦格納集團的叛亂，朝鮮全力支持莫斯科的應對。

據報導，在與俄羅斯駐平壤大使馬采戈拉（Alexander Matsegora）會面時，朝鮮副外長林天日「堅定相信俄國最近的武裝叛亂將被成功鎮壓」，並表示「強大的俄羅斯軍隊和人民一定會克服考驗和磨難，並在面對烏克蘭的特殊軍事行動中，英勇地取得勝利」。

美聯社報導，韓國梨花大學國際研究副教授李雷夫（Leif Eric-Easley）稱，入侵烏克蘭一舉對「俄羅斯的國家穩定」造成了威脅，也「將對俄羅斯、中國、朝鮮集團產生影響」，因此「北京和平壤官方肯定將引以為戒，避免重蹈莫斯科的覆轍。」

（綜合報導）

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