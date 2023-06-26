白俄斡旋 瓦格納兵變落幕

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首領普里格津廿四日指稱，在白俄羅斯總統魯卡申柯斡旋下，已下令瓦格納部隊掉頭，停止向俄國首都莫斯科進軍，「以免流血」。克里姆林宮隨後宣布，撤銷對普里格津的一切刑事起訴，允許他轉往白俄，也不追究參與兵變的瓦格納士兵責任。白俄總統辦公室指出，俄國總統普亭已致電感謝魯卡申柯。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科對此推文寫道，普里格津最後的選擇令人震驚，他「差點就要拉下普亭、抵莫斯科城下，並接管中樞」。華府智庫「戰爭研究所」研判，若他下令繼續進攻，瓦格納部隊有可能已進入莫斯科郊區。

按照魯、普雙方協商，克宮發言人佩斯科夫宣布，凡未參與叛亂的瓦格納士兵，將收到俄國國防部合約，納編俄國正規軍，即使有參與，也不會被起訴。他強調，俄國政府「一直很尊重他們在前線的英勇事蹟」。不過，在這起事件後，瓦格納全員都將離開俄國境內，返回烏克蘭駐地。

普里格津在語音訊息中表示，「我們廿三日發起『正義遊行』，廿四小時之內，就到達距離莫斯科不到兩百公里之處。而到現在，我們的戰士沒有流下一滴血」，「我們正按照計畫返回營地」。

魯卡申柯辦公室說，瓦格納中止在俄國進一步行動的決定，旨在換取莫斯科對瓦格納戰士的安全保證。與普里格津協商後，魯卡申柯詳細通報相關結果。普亭原先下令嚴懲躲在普里格津背後發動兵變的黑手，魯卡申柯以自己與普里格津有約廿年交情，主動尋求斡旋，並取得普亭同意。

兵變過程中，瓦格納先控制俄烏邊境的俄南城市頓河畔羅斯托夫重要軍事設施，當晚向北進入利佩茨克省，逼近莫斯科。俄國當局立即加強莫斯科部分地區的維安，出動裝甲車、部署軍隊和設置陣地及哨所，嚴陣以待。莫斯科市長索比亞寧啟動反恐機制，宣布停班一天。

普亭廿四日在全國電視演說中，雖將兵變定調為背後捅刀的「叛亂、叛國、叛徒」，但佩斯科夫辯稱普亭首要目標「避免流血及內部對抗，以免後果難料」。

去年二月俄烏戰爭爆發以來，普里格津與俄國國防部長蕭依古及參謀總長格拉西莫夫間的矛盾愈演愈烈。他廿三日痛批蕭依古竟下令俄軍朝瓦格納兵營發射飛彈及火箭，殺害「我許多同袍」，要求蕭依古下台。

廿四日恰好是俄烏戰爭發生第十六個月，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾形容瓦格納兵變這場政治危機，替基輔開啟一扇機會之窗。烏克蘭總統澤倫斯基當天也在夜間演說中說，「俄羅斯的主人什麼也控制不了」。美國除了持續和盟邦密切磋商與觀望，亦重申對烏克蘭的支持。中國大陸外長秦剛則在北京會晤來訪的俄國副外長魯登科。