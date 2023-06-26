普亭權力弱化 兵變失敗仍有利烏軍

「瓦格納集團」兵變在廿四小時內迅速落幕，基輔和烏克蘭軍民原本以為俄羅斯堅固的城堡可以從內部崩壞，卻很快被拉回現實。但多位專家認為，烏方不會「空歡喜一場」，兵變凸顯俄國總統普亭的權力弱化，俄國內部不穩也可能削弱俄軍，進一步打擊俄軍士氣，即使兵變很快落幕，仍有利烏軍反攻。美國官員亦評估，兵變可能使普亭的注意力轉向內部，烏克蘭得以因此在戰場上取得優勢。

華盛頓郵報報導，由普里格津領導的這支傭兵集團，自去年二月俄烏開戰以來，已被視為俄方戰力最強的部隊。隨著普里格津被流放白俄羅斯，瓦格納戰士也將在簽下與政府的合約後，被俄國國防部吸收，今後是否還能夠保持剽悍戰力，令人質疑。

美方認為，兵變固然沒為烏克蘭帶來利多，但仍將加劇俄軍內部對俄烏戰爭意義的反思以及對指揮高層能力的懷疑。另外，很少人相信普里格津會善罷甘休，預料他日後仍有動作。

紐約時報則報導，即使兵變很快結束，仍是繼一九九一年蘇聯共產黨強硬派企圖推翻時任蘇共領袖戈巴契夫的「八月政變」（或稱八一九事件），以及一九九三年時任俄國總統葉爾欽與俄國國會決裂的憲政危機以來，從蘇聯到俄國政治權力高層最激烈的動盪。只是無論普亭或普里格津，均非華府屬意人選。

華府智庫「歐洲政策分析中心」（ＣＥＰＡ）所長波利亞可娃表示，很明顯，普亭看來「非常虛」，但普亭政府突然垮台也非好事，美國及其盟邦需有計畫因應俄國在普亭垮台後，出現對烏用兵更殘酷的強硬右派政權。另一華府智庫「新美國安全中心」（ＣＮＡＳ）研究員肯達爾泰勒說，美國對俄國內部事變的影響能力有限，重點應置於預防俄國發生暴力外溢與失序。