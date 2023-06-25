瓦格納軍團叛亂帶來的啟示

（德國之聲中文網）瓦格納軍團在俄羅斯境內發起的兵變引起了國際社會的廣泛關注。德國電視一台的“每日新聞”（Tagesschau）欄目對此發表分析文章，總結瓦格納軍隊在24小時內從反叛到撤退的事件中，可以得出的四個重要認知。

文章指出：首先，普京的私人軍隊模式已經失敗。過去，普京借助瓦格納等私人軍隊，成功擴大了俄羅斯在全球的影響力，同時能夠否認其對國際沖突的參與。然而，瓦格納軍隊的叛亂彰顯出，這種依賴私人軍隊的模式早已失去控制，極大地威脅到了現有體系的穩定性。

第二，此次叛亂暴露了俄羅斯軍隊和情報系統的弱點。在不到24小時內，瓦格納部隊的士兵據稱已經逼近莫斯科200公裡。在此過程中，他們遇到的實質性阻力微乎其微。雖然他們是否能以類似的速度繼續前進尚不明確，但是，重要的軍事基地如羅斯托夫等，叛亂者卻能夠毫不費力地掌控。俄羅斯軍隊把大部分士兵部署在烏克蘭或邊境地區，可能是造成這種情況的原因。反叛者的迅速進攻暴露出俄羅斯在情報收集和預警方面的嚴重不足。

普京不再是不可替代的？

德國電視一台“每日新聞”欄目在這篇文章中指出的第三點啟示是：瓦格納軍隊領袖普裡戈津可能成為普京的替代者。為此，文章回顧歷史，指出1992年，當部分蘇聯軍隊反對總統戈爾巴喬夫時，公眾向起義者表達了反對。但是如今在羅斯托夫和沃羅涅什，人們並沒有聽到類似的情況。在推特上流傳的視頻甚至顯示有人歡迎瓦格納雇傭兵，並向他們表示支持。

文章指出，雖然這些視頻初步未經證實，可能只是個別情況，但這可能預示著普裡戈津和瓦格納部隊已經成為俄羅斯不滿者的一個替代選擇。可能的一個因素是，普裡戈津總是親自上前線，這與那些很少參與戰爭的軍隊領導形成了鮮明的對比。

作者稱：成功的、殘酷的戰士和極端的民族主義者，這種組合顯然在俄羅斯引起了越來越多人的共鳴，因為它在很大程度上符合普京多年來傳播的信息。雖然俄羅斯對反對派進行迫害，但民族主義是被接受的，這為像普裡戈津這樣的人打開了一扇門，只要他們遵守既定的規則。瓦格納部隊的叛亂揭示了這個模式內在的風險和其局限性。

就第四個啟示，文章作者認為：“普京的無懈可擊形象已經破裂。他在此次沖突中展現出的猶豫和不果斷，與他一貫塑造的堅決領導者形象形成鮮明對比。”同時，對普京的這次反叛確實使得他統治結束的可能性也顯而易見地擺在了每個公民面前。德國柯爾柏基金會(Körber-Stiftung) 的俄羅斯問題專家肖伯爾（Leslie Schübel）向德國電視一台“每日新聞”表示：如今，可能會有除普京之外的其他人擔任總統的想法已經在人們的腦海中形成，這一話題現在肯定會是俄羅斯茶余飯後的討論內容。

（德國電視一台ARD）

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