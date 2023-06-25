瓦格納叛變一日落幕 分析：普亭比以往弱

瓦格納軍事叛變從首腦普里格津矢言推翻俄羅斯高層，到俄羅斯當局加強戒備，白俄斡旋介入，最後普里格津宣告撤軍，僅一日落幕。分析指出，雖然叛亂很快就結束，但這已經凸顯俄羅斯內部存在矛盾，並引發對該國總統普亭領導人的質疑，並顯示「發動戰爭是普亭最大的戰略錯誤」。

瓦格納進軍莫斯科

《CNN》報導，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津24日聲稱，俄羅斯國防部對集團後方營地發動導彈襲擊，殺害了大量集團故傭兵，誓言要懲罰俄羅斯高層。

俄羅斯矢口否認普里格津的說法，並指出普里格津涉嫌煽動武裝叛亂，已展開刑事立案，一旦定罪，最重可判處20年徒刑。俄羅斯聯邦安全局也聲明表示，「普里格津的行為等同於是在前線作戰的俄羅斯軍人背後捅刀。」

叛變一日就落幕

而瓦格納集團雖來勢洶洶，不僅迅速佔領俄國南方的羅斯托夫市，向莫斯科推進，距離首都一度僅有200公里。然而，在白俄羅斯總統盧卡申科的斡旋下，普里格津同意撤軍，他聲稱是為了緩和局勢，並「避免俄國人之間的流血衝突」。

對此，俄羅斯克里姆林宮表示，針對普里格津的刑事案件將被撤銷，普亭也表示，親自普里格津將可離開俄羅斯，作為撤軍的協議之一。克里姆林宮發言人培斯科夫說，未參與叛亂的瓦格納士兵，將獲准正式加入俄羅斯軍隊，並強調「瓦格納的叛亂行動不可能影響俄羅斯對基輔的軍事進攻行動。」

後續效應維持數周

《衛報》分析指出，就普里格津的說法，他發動叛變的原因之一就是「俄羅斯高層在戰爭指揮無能」，導致傭兵集團大量人員死亡。普里格津與俄羅斯國防部長紹伊古不合的消息一直甚囂塵上，兩派人馬都在普亭的管轄下，形成「分而治之」的狀況。

儘管武裝政變已經落幕，但似乎透露了俄羅斯內部的矛盾狀況，更像是再重演歷史。過去蘇俄政權於1991年也出現過類似的狀況，保守派為了維護共產主義，發動了政變，雖然以失敗告終，但也加速了蘇俄的滅亡。

「普亭此事比任何時刻都要來得疲軟」，意味著發動俄烏戰爭是他最大的戰略錯誤。瓦格納叛亂不僅加劇國內的政治不確定性，還引發外界對普亭領導力的質疑，相關後續效應仍會持續數月。事實更證明，俄羅斯佔領烏克蘭的想法只是「獨裁者的幻想」。







【更多精采內容，詳見 】