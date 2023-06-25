瓦格納集團兵變 揮軍莫斯科

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」廿四日宣告將「推翻俄軍領導高層」，其部隊隨即進入俄國南部城市「頓河畔羅斯托夫」，並聲稱已控制市內所有軍事設施。瓦格納部隊一路朝莫斯科北上，並宣稱掌控另一座城市佛洛尼斯的軍事設施，而該市距離莫斯科僅約五百公里，俄國政府對此祭出反恐機制。

俄國總統普亭也舉行記者會，他雖未點名瓦格納首腦普里格津，但將瓦格納在俄國境內的軍事行動定調為「叛國」，置全國存亡於危險中，下令軍方平叛，奪回頓河畔羅斯托夫的控制權。

俄羅斯總統普亭廿四日控普里格津叛國。（美聯社）

英國國防部在定期情報中指出，普亭正面臨近來最大的安全挑戰。英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒分析，接下來幾小時，俄國維安部隊的忠誠度，尤其是其「國家近衛軍」，將是這場危機如何演變的關鍵。

俄國國防部曾頒布命令，要求瓦格納等「志願兵部隊」一律在七月一日前與該部簽約，但普里格津始終拒絕照辦，廿三日更公開指控俄軍對瓦格納的後方營地發射飛彈，釀成嚴重傷亡。普里格津還呼籲俄國民眾加入行列，推翻國防部長蕭依古等軍方高層。

瓦格納可能進軍路線 製表／國際中心 普里格津當時宣稱，俄軍高層的「邪惡」必須加以阻止，「這不是軍事政變，而是訴求正義之舉」，也不會以任何方式干擾政府軍。俄國聯邦安全局（ＦＳＢ）對普里格津提起刑事指控，說他「號召發動武裝叛變」，並企圖在俄國引發武裝內亂。

瓦格納越過俄烏邊界後，一路向北，途中先接管頓河畔羅斯托夫的俄國南部軍區總部等軍事設施，普里格津更現身要求除非蕭依古和俄軍參謀總長格拉西莫夫前來談判，否則將封鎖該市與前往首都莫斯科。

據報導，瓦格納傭兵已進抵莫斯科南方約五百公里的佛洛尼斯，該州州長稱俄軍正進行「戰鬥措施」。網路流傳影片顯示疑似俄軍直升機攻擊當地一座燃料庫，以阻止傭兵補給燃料。

俄羅斯轄下車臣共和國領袖卡狄羅夫則聲援克宮，指稱其部隊已準備好協助鎮壓普里格津發動的叛變。

美國、中國大陸、歐盟和北約（ＮＡＴＯ）等主要國家與國際組織，均密切關注事態發展。烏克蘭總統澤倫斯基推文寫道，俄國的弱點很明顯，俄軍和傭兵滯留烏克蘭領土的時間愈長，留給他們的混亂、痛苦和問題就愈多。

華爾街日報指出，這場危機凸顯普亭掌權廿三年的最嚴峻挑戰，也是對烏克蘭發動戰爭後，使俄國社會與武裝部隊承受壓力的直接後果。若瓦格納作亂無法迅速平息，可能嚴重削弱在烏克蘭的俄軍前線部隊。