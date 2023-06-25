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拜登聽取簡報 北約緊盯情勢

聯合報／ 國際中心／綜合報導

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」廿四日兵變，引發國際間高度關注。白宮國安會發言人霍奇（Adam Hodge）發布簡短聲明，表示正監控相關發展，將和盟邦及夥伴國諮商。美國政府消息人士說，總統拜登已聽取相關簡報。歐盟與美國為首的北約（ＮＡＴＯ）也表明正緊盯相關情勢。

歐盟對外事務部（ＥＥＡＳ）發言人馬斯拉里說，歐盟正固定與駐莫斯科大使接觸，各成員國也持續進行內部磋商。但他強調，這是俄國的內部問題。歐盟理事會主席米歇爾也推文寫道，歐盟正密切監看情勢發展，並與歐洲各國領袖和七大工業國集團（Ｇ７）夥伴保持聯繫。

歐盟兼北約主要國家法國總統馬克宏透過總統府艾里賽宮重申，巴黎在俄烏戰爭中力挺基輔的立場。歐盟兼北約另一大國德國政府發言人則建議其公民避免前往俄國頓河畔羅斯托夫市及其周邊地區和莫斯科市中心，直到進一步通知。

英國首相蘇納克則呼籲保護平民，英方將與盟友保持聯繫，接下來會與部分盟友會談，最重要的是，相關各方以負責任的方式行動。

中國大陸常駐聯合國副代表耿爽呼籲國際社會全力防止烏克蘭局勢失控，希望衝突雙方保持冷靜克制，避免加劇緊張，尤其務必嚴守核安全底線，遠離核戰爭紅線，全力避免造成無法挽回的局面。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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