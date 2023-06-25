外媒：瓶中精靈釋放 鋪俄內戰舞台

烏軍雖發動大反攻，但正面臨不太可能在今年甚至明年驅逐俄軍的前景，此時俄羅斯傭兵組織「瓦格納」竟傳出兵變。英國廣播公司（ＢＢＣ）廿四日報導，這起事件釋放出「瓶中」精靈，接下來發生什麼都有可能。美聯社分析，這是俄國總統普亭嚴抓軍權廿多年來最嚴重的內訌，若莫斯科未能止住內鬥，俄國政壇可能出現多道裂痕，鋪下內戰舞台。

由於克里姆林宮和瓦格納正聚焦内鬥，使部分最有戰力的俄國正規軍部隊暫時退出戰場。尤其這起突發事件，可能嚴重削弱正駐防烏克蘭境內，試圖突破烏軍所有堅固防線的俄軍士氣。

在理想情況中，俄軍將因此從烏克蘭撤軍，結束這場戰爭。但事情不可能那麼簡單。部分西方人士可能擔憂，俄羅斯恐進一步崩潰，但這是一個有逾四千枚核彈頭的國家。另一個可能的結果是，普里格津只能短暫挑戰克宮，瓦格納仍將被迫投降莫斯科。

英國智庫「國際戰略研究所」（ＩＩＳＳ）俄國及歐亞高級研究員古爾德—戴維斯表示，雖說沒人敢講普亭正在失勢，但愈來愈多跡象顯示，俄烏戰事不順，焦慮、憂心日增，在動員必要資源強力作戰上，他碰到許多難題。

不過，「卡內基俄羅斯歐亞中心」高級研究員柯列斯尼可夫仍認為，不要高估普里格津的影響與政治前景，更不要低估普亭的權威，「總司令（即普亭）只消動動手指，就足以叫瓦格納的頭目消失」。