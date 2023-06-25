普亭最親密盟友 因俄烏戰翻臉

俄國傭兵組織「瓦格納集團」不是俄羅斯境內合法註冊的實體，實際上卻是克里姆林宮軍事上的左右手，二○一四年併吞克里米亞，到去年二月爆發的俄烏戰爭，瓦格納皆參與其中。瓦格納首領普里格津也被形容為普亭最親密的盟友之一，關係已維持數十年。

普里格津一九八一年因襲擊、搶劫和詐欺罪被判處流放十三年，但九年後、蘇聯解體期間就獲釋。他出獄後不久就從餐飲業重新出發，最後與夥伴在聖彼得堡開一家連鎖餐廳。

這是普里格津與普亭關係伊始，他開設餐飲公司「康科德餐飲」後，便常為普亭服務，甚至獲「普亭大廚」稱號。康科德餐飲標到的政府合約利潤豐厚，為俄國學校和軍隊提供食品，並舉辦國宴、服務普亭就職典禮，普亭還在普里格津的餐廳慶生。

普里格津也資助網軍組織「網路研究所」，二○一八年被美國司法部起訴他和十二名俄國人士，干預美國選舉和政治議程。普里格津一度否認，但去年十一月在社群直言「已經、正在且會持續干涉西方國家選舉」。

但俄烏戰爭似乎促使兩人關係破裂。普里格津開始批評俄國軍方高層，原本招募囚犯加入瓦格納的募兵行動在二月喊卡。普里格津五月更上傳影片，抱怨瓦格納彈藥不足，更詛咒俄國國防部長蕭依古、參謀總長格拉西莫夫將「在地獄被吃掉內臟」，雙方不和達臨界點。