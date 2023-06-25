俄核攻烏雲籠罩 烏籲民眾勿囤碘片

烏克蘭總統澤倫斯基指控俄羅斯計畫在其占據的札波羅熱核電廠發動輻射外洩事件後，基輔呼籲烏克蘭民眾勿恐慌或囤積碘片。

澤倫斯基日前指稱，占領歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠的俄軍，打算策畫一場輻射外洩事件，以藉此發動恐怖攻擊。雖然克里姆林宮予以駁斥，但澤倫斯基的言論已使諸多烏克蘭民眾心生警惕，藥局的碘片需求也因此隨之激增。

烏克蘭衛生部廿二日晚間提醒，「切勿恐慌！別隨敵人起舞。澤倫斯基總統沒有公布（相關的）新消息」，但又說「俄羅斯是一個恐怖主義國家，就像握有手榴彈的猴子般」。該部廿三日警告，不當服用碘片恐導致不良影響，甚至可能致命。

內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，烏克蘭當局正監控相關情勢。札波羅熱核電廠一旦發生事故，恐將放射性碘釋放到大氣中，增加罹患甲狀腺癌的風險，就像一九八六年車諾比核災。碘片能夠預防放射性碘集中在甲狀腺，使其可以自然排出體外。

自俄國去年二月入侵烏克蘭以來，烏克蘭人對核安一直存有恐懼，在提供札波羅熱核廠冷卻用水的卡科夫卡大壩遭摧毀後，恐懼與日俱增。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）署長葛羅西廿三日在俄國位於歐洲的飛地加里寧格勒會見俄羅斯國營核子企業（Rosatom）負責人，但會談並無定論。