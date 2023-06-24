車臣軍「起兵勤王」 普裡戈津：普亭錯了

（德國之聲中文網）車臣地區領導人小卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)6月24日表示，其下屬的武裝力量已經向"局勢緊張的地區"開進，准備協助克裡姆林宮平定瓦格納傭兵團的反叛。他在社交媒體上寫道："我們將盡全力維護俄羅斯的統一、捍衛國格。"

稍早前，普亭發表電視演講，稱"組織和准備軍事叛亂、拿起武器反對戰友的人背叛了俄羅斯"。普亭表示，叛亂者會為此付出代價。不過，普裡戈津很快就通過社交媒體駁斥稱，普京有關叛國行為的言論是錯誤的，他們的目的是把俄羅斯從腐敗等現象中解救出來。這位瓦格納傭兵團領袖人物還說，不值得為國防部長紹伊古以及總參謀長格拉西莫夫去死，而最有前途的政治家知道如何糾正這種情況。普裡戈津甚至還說："普亭做出了錯誤的選擇，很快我們就會有一位新總統。"

對此，車臣領導人小卡德羅夫則說，他支持"普亭總統所說的每一個字"，並認為戰爭時期不應該講究什麼個人恩怨。

和瓦格納傭兵團類似，在過去一年多的時間裡，車臣武裝也在俄烏戰爭中發揮了重要作用。

歐盟：堅定援烏不動搖

俄羅斯之外，各國領導人也高度關注俄國內的局勢。烏克蘭總統澤連斯基就瓦格納傭兵團反叛事件發表評論稱："俄羅斯的疲弱很明顯。全面的疲弱。……俄羅斯在我們國土上部署其軍隊和傭兵的時間越長，它以後的混亂、痛苦和問題就會越多。同樣明顯的是，烏克蘭能夠保護歐洲免受俄羅斯邪惡和混亂的蔓延。"

德國政府則表示，正密切關注俄羅斯發生的事件。法國方面也表示，法國總統馬克龍正在密切關注俄羅斯局勢。此外，波蘭總統杜達也在推特發文，稱正在關注俄局勢："關於俄羅斯的局勢，今天上午我們與總理、國防部以及盟友進行了磋商，我們對東部邊界之外的事態發展進行著持續監控。"

美國白宮國家安全委員會披露，拜登總統已聽取有關俄羅斯國內局勢發展情況的簡報，美方"正在關注局勢，並會就這些事態發展與盟友和伙伴進行磋商"。

歐盟理事會主席米歇爾(Charles Michel)通過推特表示，歐方一直密切關注形勢發展並與G7集團進行溝通，"這顯然是俄羅斯內部事務，而我們對烏克蘭的支持依然不受影響。"

北約方面則只是簡短表示正密切關注局勢。

英國首相蘇納克則要求各方承擔職責、保護平民免受傷害。

土耳其總統埃爾多安24日下午與普京通了電話，強調各方有必要"依照常識行事"。而克裡姆林宮方面則稱，俄方在向土方通報了"武裝叛亂的局勢"後，埃爾多安"對俄羅斯領導人采取的行動表達了完全的支持"。

截至發稿時為止，中國官方未對瓦格納傭兵團反叛事件做出任何表態。

（路透社、法新社、德新社等）

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