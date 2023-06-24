瓦格納集團影響力多大？長期提供「灰色服務」 普里格津名聲高漲威脅普亭

俄羅斯傭兵瓦格納集團的首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）表示，俄軍在周五襲擊了其武裝隊伍。而克里姆林宮指責他煽動叛亂。普里格津及其瓦格納集團的影響力究竟有多大？

瓦格納集團因在戰場上的殘酷殺害和野蠻戰術而惡名昭彰。在據稱處決叛逃到烏克蘭的武裝分子的影片中，該組織還展示了其在戰場外的冷酷無情。

據報導，瓦格納去年用大鐵錘處決了一名叛逃者。隨後，它將大鐵鎚圖標納入其標誌。

卡內基國際和平基金會的高級研究員科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）曾在獨立媒體《新報》（Novaya Gazeta）上表示，「誇張的殘忍」是普里格津的特色。

普里格津於1961年出生於當時的列寧格勒，即現在的聖彼得堡。據報導，普里格津在20多歲的時候，因搶劫罪和欺詐罪在蘇聯監獄服刑9年。出獄的時候，蘇聯解體了，普里格津走上了創業之路。他在家鄉做熱狗食品車開始，後來轉向更大的項目，例如在聖彼得堡開了一家豪華餐廳。該餐廳成為俄羅斯精英的聚集中心，其中包括當時的聖彼得堡副市長普亭。

得益於與政治精英的密切聯繫，普里格津的業務在普亭就任總統後進一步擴張。他的餐飲公司康科德（Concord）成立於20世紀90年代，獲得了獨家且利潤豐厚的國宴合約，其中包括普亭的就職典禮餐飲和美國總統訪問聖彼得堡的宴席。這些合約為普里格津贏得了「普亭廚師」的稱號。

不過，普里格津的野心並沒有侷限於餐飲業。

干涉美國選舉，為普亭提供「灰色服務」

2023年2月14日，普里格津承認他是一家網路研究機構的幕後黑手，該機構是廣為人知的巨魔工廠。據 FBI 稱，該機構組織網軍發起了廣泛的虛假訊息散播活動，用以影響 2016 年美國總統選舉的結果。普里格津和他的律師此前曾強烈否認這些指控，還對報導他與俄羅斯巨魔工廠之間關係的記者提起法律訴訟。

2014年，普里格津成立了私營軍事公司瓦格納集團。與巨魔工廠一樣，他長期以來一直否認與該組織有任何關係，直到 2022 年 9 月他公開承認此事。

俄羅斯獨立分析師普羅科彭科（Alexandra Prokopenko）告訴德國之聲，普里格津的傭兵組織為普亭提供「灰色服務」。「他讓他的老板在他們不想公開和正式參與的地區政治中如魚得水。」普羅科彭科說，「例如，在烏克蘭的頓涅茨克和盧甘斯克地區，以及非洲和敘利亞，瓦格納傭兵不僅參加了戰鬥行動，還守衛了一些石油設施。」

瓦格納集團與俄羅斯軍隊之間的矛盾

瓦格納雇傭兵於 2014 年首次介入烏克蘭戰事，當時他們幫助俄羅斯支持的分裂分子非法吞併克里米亞半島。2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，瓦格納軍團在烏克蘭東部激戰中的戰鬥力成為克里姆林宮的重要軍事資產。2023 年 1 月，瓦格納軍團聲稱已經控制了烏克蘭城市索萊達爾，這被視為莫斯科開戰之後罕見的勝利之一。

瓦格納集團的效率及其在戰場上日益重要的地位，讓普里格津獲得資格對俄羅斯高級軍官發動一場攻勢。

在公眾對俄羅斯士兵缺乏彈藥的強烈抗議中，他指責軍事領導人無能。2023 年 2 月 20 日，普里格津在一條長達 7 分鐘的語音中指責俄羅斯最高軍事指揮官剝奪其部隊的彈藥，犯有「叛國罪」。

他抱怨說：「儘管我有很多關係和聯繫，但我無法解決這個問題。」他還說，他被要求「道歉並服從」，才能確保為他的戰士提供彈藥。俄羅斯國防部否認普里格津的指控，稱他的言論「絕對不實」。

一天後，普里格津又發布了一條語音訊息作為回應，聲稱軍方官員的行為「無異於向瓦格納吐口水」。

普里格津還出面攻擊國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和負責軍隊現代化的俄羅斯最高將軍格拉西莫夫（Valery Gerasimov）。在5月的批評中，他指責俄羅斯軍事官僚未能成功佔領巴赫穆特。數月以來，巴赫穆特一直是衝突的中心，俄羅斯和烏克蘭雙方均傷亡慘重。

普里格津告訴俄羅斯官方媒體：「如果沒有我們可怕的軍事官僚機構，以及每天卡在車輪裡的輻條，巴赫穆特就會在新年之前拿下。」

科列斯尼科夫認為，在俄羅斯專制制度之下，只有普亭有權批評軍事官員。

「普亭需要普里格津來讓軍事將領保持警惕。」他說，「普亭就是這樣平衡各種人物的權重，讓他們相互對立，互相監督，以免過度膨脹。」

儘管普里格津嚴厲斥責了軍事官員，但普亭還是在1月份提拔了格拉西莫夫，讓他成為烏克蘭戰爭的總司令。分析人士認為，此舉表明普里格津的言論對普亭決策的影響有限。

「讓克里姆林宮的每個人都感到頭疼」

克里姆林宮希望加強對普里格津的控制，體現在之前取消他招募囚犯的權利上。根據美國國家安全委員會的數據，瓦格納部隊中80%都是囚犯。在接受俄羅斯官媒採訪時，普里格津承認，縮編後瓦格納集團在俄羅斯戰爭中的作用將更加有限。

普里格津日益高漲的名聲引發了人們對他的政治野心的猜測。俄羅斯獨立網絡媒體「美杜薩」（Medusa）曾經報導，普里格津計劃發起一場愛國保守運動，最終將演變成一個政黨，但他公開否認了這一想法。

此前，斯塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）在卡內基國際和平基金會的文章中就曾預言，普里格津在政治舞台上的野心可能會損害他與克里姆林宮的關係。「國內政策監管者不喜歡他的政治煽動，他對官方機構的攻擊，以及他試圖通過威脅組建政黨來控制普亭的幕僚，這會讓克里姆林宮的每個人都感到頭疼。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】