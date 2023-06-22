歐盟第11輪對俄制裁 外交官：五家中企從清單撤下

歐盟成員國制定出第11輪對俄制裁措施。其中既針對更多支持俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的個人和組織，也針對繞過迄今為止制裁措施的行為。歐盟理事會輪值主席國瑞典周三（6月21日）在布魯塞爾宣布了這一消息。

歐盟27個成員國常任代表就此達成一致。周五前將正式完成書面程序。

制裁措施包括，因涉嫌存在繞過制裁的情況，禁止向某些第三國出口特定產品。歐盟成員國數月來已禁止很多種產品運往俄羅斯。

繞過對俄制裁措施的國家被認為包括哈薩克斯坦、亞美尼亞、阿聯酋和中國等。歐盟專家評估認為，土耳其相對堅決地對繞過制裁的線索作出了反應。

此外，據歐盟外交官消息，新的制裁措施中，加強了現有的中轉禁令。俄羅斯國防領域所使用的特定高科技產品或飛機零部件將禁止由第三國運往俄羅斯。

與此前的制裁措施類似，這次也增加了從俄羅斯侵略戰爭中獲利的個人清單，他們被禁止入境歐盟，其在歐盟財產將被凍結。據歐盟外交官消息，有71名個人和33個組織新列入制裁清單。據稱，該舉措也旨在打擊非法劫持烏克蘭兒童前往俄羅斯的行為。

歐委會主席馮德萊恩對制裁措施達成一致表示歡迎。她表示，加強出口限制將對俄總統普京的戰爭機器予以進一步的打擊。不久前，馮德萊恩曾表示，迄今為止的對俄制裁中，僅歐盟出口禁令就涉及戰前每年約500億歐元的商品。這相當於55%的比重。歐盟對俄羅斯產品的進口禁令則涉及戰前約60%的進口額，價值約為900億歐元。

一些國家曾憂慮中國反制

據德新社報導，5月初介紹此次制裁措施的建議時，曾引發較長的討論，圍繞是否應點名批評個別國家，俄羅斯經由這些國家繞過制裁。特別是，一些國家表達憂慮，如果對中國采取行動，可能會引發反制措施，對貿易關系帶來消極影響。因此，最後達成的約定非常謹慎。

法新社報導稱，歐委會最初想要將向俄羅斯提供軍民兩用產品的中國企業也列入制裁清單。據外交官消息，北京提出強烈抗議後，如今僅有三家位於香港的俄羅斯企業被列入清單。

5月下旬，中國駐歐盟使團團長傅聰曾表示，中國沒有向俄羅斯提供任何軍事裝備，出口兩用物項也極為謹慎。「關於制裁有關中國企業，我要強調，如果歐方拿不出有關企業規避歐盟對俄制裁的確鑿證據，我們將堅決反制。」

路透社引述外交官消息稱，此次制裁的草案中曾包括八家中國企業，歐盟認為他們向俄羅斯出售有助於戰爭的產品。這些企業名稱於5月初被洩露，此後，歐委會與中方進行高層聯絡後，北京承諾向這些企業施壓停止其活動。作為結果，其中五家企業從清單上撤出。剩余三家在香港注冊的企業信息很少，有可能是俄羅斯所有。

此次新制裁措施沒有明顯更早推出，則首先是由於匈牙利和希臘提出的反對意見。據外交官消息，這兩個歐盟國家予以阻止，原因是烏克蘭將兩國的企業列入支持俄羅斯侵略戰爭的清單。匈牙利批評說，所涉及的OTP銀行沒有違反任何規定。

與此同時，俄羅斯稱，烏克蘭軍事力量的反攻攻勢有所減弱，正在前線重新調整。俄國防部長紹伊古稱，但烏軍仍有潛力繼續其攻勢。烏克蘭總統澤連斯基周三晚間的每日視頻講話中，則稱烏軍取得進展，在南方向前挺進。不過，BBC周三播出的對澤連斯基的采訪中，他承認反攻攻勢比預期要慢。原因之一也包括俄軍大面積埋置地雷。

（德新社、法新社、路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】