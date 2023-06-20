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南非總統訪問俄烏 自告奮勇當調人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南非總統拉瑪佛沙（右）近日到俄烏與兩國元首交涉，盼俄烏之間能夠停戰。（Photo from @PresidencyZA via Twitter）
南非總統拉瑪佛沙（右）近日到俄烏與兩國元首交涉，盼俄烏之間能夠停戰。（Photo from @PresidencyZA via Twitter）

「非洲很希望俄烏戰爭停火！」南非總統拉瑪佛沙19日在國內召開記者會，報告他訪問烏克蘭俄羅斯的成果。他說非洲聯盟希望能幫兩邊進行調停，而烏克蘭與俄羅斯總統澤倫斯基、普丁都願意等待非洲的進一步提案。雖然非洲在俄烏戰爭時避免譴責俄羅斯，但因糧食供應短缺，也希望雙方儘快停火。

非洲希望停戰

根據《半島電視台》報導，非洲聯盟近日由南非、塞內加爾、尚比亞等國家元首組成訪問團，分別到烏克蘭首都基輔與俄羅斯聖彼得堡，會見澤倫斯基與普丁。

拉瑪佛沙表示，這是非洲國家第一次嘗試作為國際主要衝突的調停者，而對於非洲國家的意見，俄烏雙方雖並未馬上答應，但也都有給正面回覆，對於停戰有更多樂觀期待。

非洲多數國家在俄烏戰爭爆發時，都沒有譴責俄羅斯發動戰爭，而是採取中立立場，不過由於許多非洲國家的糧食都是從烏克蘭進口，糧食進口因戰爭中斷也導致物價大漲，雖然俄羅斯後來有允許部分運糧船出港，但短缺的情況還是嚴重，因此非洲國家希望俄烏停戰。

各方仍在出招

非洲國家先前也曾提出10點呼籲，包括避免局勢升溫、彼此承認主權、恢復黑海穀物出口與交換戰俘等訴求，但俄羅斯隨即表示這些事情執行上有困難，而澤倫斯基則強硬的說，只要俄羅斯軍隊還佔領烏克蘭的土地，談判就無法進行。

非洲新聞網》提到，拉瑪佛沙雖然被外界普遍認為與普丁較友好，但他和普丁見面時，還特別跟他說「戰爭必須結束」，因為對非洲造成很負面的影響。普丁一方面表示可以談下去，另一方面也質疑非洲國家的提案仍陷入「冷戰思維」，俄羅斯無法接受。但目前非洲聯盟會員之間意見也不一致，還在協調中。

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烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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