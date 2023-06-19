誰炸毀烏克蘭水壩 外媒指俄國

紐約時報和路透報導，證據顯示，烏克蘭俄占區卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀，是俄羅斯從內部引爆。俄烏雙方仍互控對方才是幕後黑手。

工程師和爆破專家指稱，根據調查後的證據，指向六日該水壩混凝土地基通道內，有炸藥引爆。「證據清楚顯示，水壩是由控制大壩的那方，亦即俄國引爆而摧毀」。

協助烏克蘭檢方調查的國際法律專家小組在初步報告中也聲稱，「非常可能」是俄羅斯人埋設的炸彈引起。克里姆林宮此前指控是基輔破壞該水壩，以切斷克里米亞的重要供水，並分散外界對烏軍反攻未如預期的注意力。

紐時報導，只有將水壩抽完水後徹底檢視，才能夠確定毀損原因。「若水壩設計不良，或水泥不符標準，在流經水門的水侵蝕下可能造成破壞，但工程師說不太可能」。

根據烏克蘭內政部，已知有「十六人死亡，包括赫爾松地區的十四人與尼古拉耶夫地區的兩人，仍有卅一人下落不明」。俄羅斯此前則聲稱，在其控制區內有廿九人因大水喪生。

烏克蘭指控俄方炸毀這座橫跨第聶伯河的大壩；俄國總統普亭更直指烏方用美製多管火箭「海馬斯」，多次瞄準該水壩攻擊。他還說，俄方當然無意破壞該水壩，這會對我們控制的領土帶來嚴重後果。

該水壩坍塌潰堤一周後，基輔十二日再指控，烏東頓內次克地區莫克里亞利（Mokri Yaly）河上游另一座較小型的水壩，亦遭俄軍炸毀。