聽新聞
test
0:00 / 0:00

誰炸毀烏克蘭水壩 外媒指俄國

聯合報／ 國際中心／綜合報導
俄占區的卡科夫卡水壩遭炸毀後，俄烏指控是對方所為。紐約時報報導，有證據顯示是俄方從中引爆。圖為十六日該水壩殘骸的衛星圖。（路透）
俄占區的卡科夫卡水壩遭炸毀後，俄烏指控是對方所為。紐約時報報導，有證據顯示是俄方從中引爆。圖為十六日該水壩殘骸的衛星圖。（路透）

紐約時報和路透報導，證據顯示，烏克蘭俄占區卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀，是俄羅斯從內部引爆。俄烏雙方仍互控對方才是幕後黑手。

工程師和爆破專家指稱，根據調查後的證據，指向六日該水壩混凝土地基通道內，有炸藥引爆。「證據清楚顯示，水壩是由控制大壩的那方，亦即俄國引爆而摧毀」。

協助烏克蘭檢方調查的國際法律專家小組在初步報告中也聲稱，「非常可能」是俄羅斯人埋設的炸彈引起。克里姆林宮此前指控是基輔破壞該水壩，以切斷克里米亞的重要供水，並分散外界對烏軍反攻未如預期的注意力。

紐時報導，只有將水壩抽完水後徹底檢視，才能夠確定毀損原因。「若水壩設計不良，或水泥不符標準，在流經水門的水侵蝕下可能造成破壞，但工程師說不太可能」。

根據烏克蘭內政部，已知有「十六人死亡，包括赫爾松地區的十四人與尼古拉耶夫地區的兩人，仍有卅一人下落不明」。俄羅斯此前則聲稱，在其控制區內有廿九人因大水喪生。

烏克蘭指控俄方炸毀這座橫跨第聶伯河的大壩；俄國總統普亭更直指烏方用美製多管火箭「海馬斯」，多次瞄準該水壩攻擊。他還說，俄方當然無意破壞該水壩，這會對我們控制的領土帶來嚴重後果。

該水壩坍塌潰堤一周後，基輔十二日再指控，烏東頓內次克地區莫克里亞利（Mokri Yaly）河上游另一座較小型的水壩，亦遭俄軍炸毀。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏互相指控對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

兇手眾說紛紜…烏克蘭水壩遭炸 紐時揪一證據「顯示由俄羅斯引爆」

烏克蘭水壩潰堤 釀16死、31失蹤

【專家之眼】卡霍夫卡水壩坍塌是誰幹的？

相關新聞

誰炸毀烏克蘭水壩 外媒指俄國

紐約時報和路透報導，證據顯示，烏克蘭俄占區卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭炸毀，是俄羅斯從內部引爆。俄烏雙方仍...

抵禦俄軍網路攻擊 英國宣布再挹注6億助烏克蘭

烏克蘭已發動對俄軍的大反攻，英國政府18日表示，將擴大協助烏國網路防護的計畫，會再提供1600萬英鎊（約新台幣6.3億元...

烏克蘭發動反攻後傳捷報！俄羅斯官員證實失去札波羅熱1處村莊

一名俄羅斯任命的官員今天承認，烏克蘭已經重新奪回札波羅熱地區（Zaporizhzhia）南部的1處村莊，這是烏克蘭自...

俄烏互相指控對方炸毀水壩 紐時曝一證據顯示「俄羅斯引爆的」

烏克蘭南部卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）6日遭破壞，交戰中的烏克蘭和俄羅斯互控對方炸毀水壩。紐約時報16日報導...

「給了重重一擊」…烏克蘭稱摧毀俄軍赫松占領區重要彈藥庫

烏克蘭敖德薩（Odesa）軍政總署發言人今天表示，烏克蘭部隊摧毀了南部赫松（Kherson）地區俄羅斯占領的港口城鎮格尼...

西方援烏F-16 普亭警告北約有捲入戰爭危險

俄羅斯總統普亭今天警告，如果北大西洋公約組織（NATO）成員繼續提供軍事武器給基輔，北約將有進一步捲入烏克蘭戰爭的「嚴重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦