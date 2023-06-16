俄烏戰火延燒雙方皆有戰損 美國防長：烏克蘭有足夠的反攻能力

俄羅斯當局稱，該國西部靠近烏克蘭邊境的庫斯克地區，一家紡織廠的倉庫因無人機襲擊而燒毀。據媒體報導，一座行政大樓首先被擊中，火焰從那裡蔓延到倉庫，沒有人員傷亡。

自發動侵略戰爭以來，俄羅斯幾乎每天都在攻擊烏克蘭的城鎮，包括使用無人機和導彈。而近幾個月來，庫斯克、布良斯克和別爾哥羅德等俄羅斯邊境地區也越來越多抱怨來自烏克蘭方面的攻擊，甚至首都莫斯科也成為無人機攻擊的目標。不過，基輔官方沒有承認參與了這些攻擊。

五角大樓認為烏克蘭有能力進行反攻

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在布魯塞爾北約總部與烏克蘭以及西方盟友會晤後說，儘管在初期遭遇損失，但烏克蘭仍有足夠的戰鬥力來進行反攻。

奧斯汀補充說，在這場戰爭中，雙方都會有戰損，重要的是基輔有能力修復受損的裝備。這位美國防長說：「我們將繼續向烏克蘭提供其所需要的物資，以取得成功。」 在美國主導下，所謂的烏克蘭聯絡小組的大約50個國家在布魯塞爾開會，討論了為烏克蘭提供進一步武器供應的問題。

談到可能被莫斯科俘獲的豹式坦克的影片，奧斯汀說：「我想俄方已經從十個不同的角度向我們展示了同樣的五輛坦克1000次。」

美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）說，現在對烏克蘭的反攻會持續多久做出任何評估都為時過早。

四個北約國家向烏克蘭提供防空導彈

烏克蘭正在從四個北約國家獲得數百枚額外的防空導彈，用於對俄羅斯的反攻和保護關鍵基礎設施。美國、英國、丹麥和荷蘭在布魯塞爾舉行的協調軍事援助的國際聯絡小組會議後宣布，這些防空導彈將用於解決烏克蘭最緊迫的防空需求。

這些國家表示，短程和中程導彈的交付已經開始，應會在幾周內完成，並稱此舉對於確保烏克蘭反攻的成功是必要的。

澤倫斯基認為烏克蘭正在邁入歐盟和北約

烏克蘭總統澤倫斯基對歐洲議會支持烏克蘭加入北約和歐盟表示高興。他在6月15日的視訊談話中說，歐洲議會通過了一項強有力的決議，支持烏克蘭人民的「歐洲以及歐洲-大西洋願望」。他還稱，現在有對歐盟各國領導人的明確呼籲，為烏克蘭加入歐盟確定一個路徑。

歐洲議會早些時候曾呼籲北約，為烏克蘭在戰爭結束後加入該西方國防聯盟鋪平道路。在斯特拉斯堡通過的一項不具法律約束力的決議稱，加入程序應在戰爭結束後開始，並盡快完成。425名歐洲議會議員投了贊成票，38人反對。42人棄權。在正式加入北約之前，歐盟和北約應制定一個安全保障的臨時框架，這應在戰後立即實施。

聯合國專家指責俄軍實施酷刑

聯合國專家指責俄羅斯軍隊普遍存在酷刑現象。多位聯合國專家在日內瓦發表的一封寫給俄羅斯政府的信中說，烏克蘭平民和戰俘正在遭受酷刑，包括電擊和模擬處決。酷刑還被用來逼供和懲罰被指支持烏克蘭軍隊的人，給受刑者帶來內傷、骨折、中風和心理創傷。

聯合國的俄羅斯軍事專家認為，俄軍的這種暴行至少是受到俄羅斯國家容忍的，甚至是由官方命令的。莫斯科政府則否認了有關折磨戰俘、攻擊烏克蘭平民的指控。

此前，也曾有過針對烏克蘭方面對戰俘實施酷刑的指控。

美國：俄羅斯的石油收入驟降

據美國政府稱，俄羅斯的石油貿易收入在今年前五個月暴跌了近一半。美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）在智庫「新美國安全中心」在華盛頓舉辦的活動上解釋說，盡管俄羅斯現在出口的原油比其對烏克蘭的侵略戰爭開始時要多，但其銷售收入與上一年相比下降了50%。阿德耶莫補充說，俄羅斯現在賺的錢更少，因為俄羅斯的石油與其他國家的石油相比，有25%的折扣，他這裡指的是俄羅斯石油的價格上限。

鑑於俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，西方在2022年12月初對俄羅斯原油實行每桶60美元的價格上限。此外，俄羅斯石油產品的價格上限也在近期開始生效。

普亭：今年俄羅斯經濟增長可能達到2%

與此同時，俄羅斯總統普亭則淡化西方制裁對俄羅斯經濟的影響。據路透社報導，普亭6月16日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，今年俄羅斯GDP增長可能達到2%，將從去年面對西方全面制裁的收縮中恢復、反彈。

（路透社，德新社，法新社）

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