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白俄羅斯證實接收俄核武 稱威力勝廣島原子彈

聯合報／ 國際中心／綜合報導
白俄羅斯總統魯卡申柯。 美聯社
白俄羅斯總統魯卡申柯。 美聯社

俄羅斯總統魯卡申柯說，白俄已開始接收俄羅斯戰術核武，部分核武威力比美國一九四五年在日本廣島、長崎投放的原子彈還強三倍。

路透報導，這些核武射程較短、威力較小，或許可以用於戰場；這是蘇聯解體後俄國第一次在境外部署這類武器。

魯卡申柯接受俄國國家電視台訪問時說：「我們已收到俄羅斯的飛彈和炸彈。這些炸彈比投在廣島和長崎的原子彈強大三倍。」

俄羅斯總統普亭九日說，等到白俄羅斯備妥特殊儲存設施，就會開始在當地部署戰術核武，控制權仍在俄國手上。

魯卡申柯允許俄軍在烏克蘭戰爭中利用白俄羅斯領土，他認為在白俄部署核武可嚇阻潛在侵略者。

他說：「我們一直是目標，西方國家從二○二○年就想把我們撕成碎片。截至目前，還沒人敢打一個擁有核武的國家。」

二○二○年，白俄羅斯爆發反對魯卡申柯政權的大規模示威，後來魯卡申柯一再指控西方國家試圖推翻他。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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