烏水陸大反攻 俄指黑海艦隊遇襲

儘管烏軍期待已久的大反攻早已展開，但烏克蘭總統澤倫斯基十日才終於公開證實。十一日就傳出除了陸空攻勢，烏方還從海上對俄軍黑海艦隊發動突襲。

俄國國防部十日表示，該艦隊的Priazovye號，在黑海被烏軍六艘高速航行的無人艇襲擊，但已全數被摧毀，未造成俄軍任何傷亡。該艦任務為保護「土耳其溪」（TurkStream）和「藍溪」（Blue Stream）這兩個天然氣管線。前者為俄國經黑海和土耳其，不經烏克蘭向南歐輸氣；後者則向土耳其輸氣。

俄方還說，烏軍遂行前述攻擊時，一架遙控的美軍大型無人偵察機ＲＱ—４「全球鷹」也正在黑海上空。

另外，俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津十一日又「砲打」莫斯科，聲稱旗下「戰士」將不會與俄國國防部長蕭依古「簽任何契約」，形同公然拒絕他麾下傭兵再接受俄國軍方的命令。俄國國防部尚未對此置評。該部十日宣布，蕭依古已下令所有俄方的「志願小隊」，在本月底前和該部簽約，以「提升俄軍戰力」。

瓦格納五月付出數萬人陣亡的代價後，終於攻占烏東要地巴赫姆特，但普里格津先後因當地的攻防戰而公開大罵蕭依古及俄軍參謀總長吉拉西莫夫。